Zur Sache: Kitas und Grundschulen öffnen wieder Stand: 19.02.2021 09:42 Uhr Am Montag geht es in den Kitas und Grundschulen im Land wieder los - allerdings mit Ausnahmen. Was das für Schüler, Eltern und Lehrkräfte bedeutet, darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

In den meisten Kreisen und kreisfreien Städten beginnt für die Grundschüler wieder der Präsenzunterricht. Auch Kitas öffnen. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) Anfang der Woche bekanntgegeben. Es gibt aber Ausnahmen für die Kommunen, in denen der Inzidenzwert zu hoch ist. In Flensburg bleiben die Grundschulen und Kitas vorerst geschlossen, ebenso in Lübeck und im Kreis Pinneberg - mit Ausnahme von Helgoland. Für den Kreis Herzogtum soll kommende Woche entschieden werden. Außerdem gibt es zweimal wöchentlich kostenlose Corona-Testungen für Erzieher und Lehrkräfte. Ein Mund-Nasen-Schutz ist für alle Pflicht. Doch ist das die optimale Strategie? Darüber wird in Schleswig-Holstein viel diskutiert.

GEW: Abstandsregeln können nicht eingehalten werden

Die Vize-Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW Katja Coordes sagt, die bisher ergriffenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz reichten bei Weitem nicht aus. Abstände ließen sich bei der Arbeit mit Kindern nicht einhalten. Man werfe in Kitas und Grundschulen alle Vorsicht über Bord, obwohl Virologen schon vor der dritten Welle warnen würden.

Eltern unterstützen Grundschüler beim digitalen Lernen

Landesschülersprecherin Amelie Grothusen findet es grundsätzlich gut, dass Grundschüler wieder in ihre Schulen gehen können. Besonders für die Erstklässler sei es eine harte Zeit gewesen. Kurz nach ihrer Einschulung seien sie ins Homeschooling geschickt worden. "Und die kennen sich in der digitalen Welt noch nicht aus, da waren dann die Eltern gefragt", sagt Amelie Grothusen. "Viele Eltern sind daher oft am Limit."

Präsenzunterricht statt Wechselunterricht für Alle

Volker Nötzold, Landeselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren sagt, wichtig für die Eltern sei eine gewisse Planungssicherheit. Schleswig-Holstein habe bereits einen Stufenplan ausgearbeitet, der sei aber auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wieder hinfällig geworden. "Vorgesehen war eigentlich ein Wechselunterricht, nun gibt es Präsenzunterricht für alle Grundschüler."

Häufig zu viele Kinder in zu kleinen Räumen

Grundschullehrerin Birgit Mills blickt mit Sorge auf die britische Corona-Mutation, die in Flensburg um sich greift. Abstand halten sei in den im Vergleich zur Schülerzahl kleinen Klassenräumen nicht möglich. "Manchmal ist es nötig, einem Kind ein Pflaster aufzukleben oder es zu trösten", sagt Birgit Mills, "wie soll man da den Abstand halten." Grade ältere Kolleginnen und Kollegen oder Lehrkräfte mit gesundheitlichem Risiko seien gefährdet.

Vor welchen Herausforderungen stehen Schüler, Eltern und Lehrer? Wo gibt es noch Unklarheiten? Was sollte an dem Konzept der Landesregierung noch verbessert werden? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 21. Februar, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderator Sebastian Parzanny sind:



Bildungsministerin Karin Prien

Katja Coordes , Vize-Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW

Volker Nötzold, Landeselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren

