Zur Sache: Endlagersuche für Atommüll - SH kommt in Frage Stand: 30.09.2020 14:49 Uhr Wohin mit hochradioaktivem Atommüll? Nachdem die Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022 alle abgeschaltet sind, bleibt der verstrahlte Müll - und der muss irgendwo gelagert werden.

Um auszuloten, wo geeignete Lagerstätten sind, wurde die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit der Suche beauftragt. Am Montag hat die BGE nun ihren "Zwischenbericht Teilgebiete" vorgestellt. Dabei ging es darum, erst einmal grundsätzlich herauszuarbeiten, welche Gebiete in Deutschland geologisch überhaupt geeignet sind. Mit dabei ist auch Schleswig-Holstein.

Erst 2031 entscheidet der Bundestag über den Standort

"In Schleswig-Holstein sind außerordentlich viele Flächen geeignet", sagt Stefan Studt, Vorsitzender der BGE Geschäftsführung und ehemaliger Innenminister des Landes. "Für Gesamtdeutschland haben wir 54% der Bundesfläche ermittelt, in Schleswig-Holstein noch einen etwas größeren Anteil, nämlich rund 70%." Entschieden ist aber noch lange nichts, der Zwischenbericht ist erst der Anfang der Suche. Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.

Videos 7 Min Endlager: 15 mögliche Standorte in SH ausgemacht Laut einem ersten Zwischenbericht eignen sich 15 Regionen in Sh als Atommüll-Endlager. Nun werden die möglichen Standorte weiter eingegrenzt. 7 Min

Umweltschützer fordern Bürgerbeteiligung

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßt das Bemühen der BGE, die Suche nach dem vergleichsweise am wenigsten gefährlichen Atommüll-Lager in Deutschland auf Grundlage wissenschaftlich begründbarer Kriterien durchzuführen. "Allerdings bedarf es nach drei Jahren undurchsichtiger Vorarbeit durch die BGE nun einer verlässlichen und wirksamen Beteiligung der Öffentlichkeit", sagt Ole Eggers, Landesgeschäftsführer des BUND Schleswig-Holstein.

Ist die Art der Endlagersuche die richtige?

Ist es richtig, erst einmal in ganz Deutschland geologisch zu schauen, welche Gebiete sich eignen? Oder sollte schon eine engere Vorauswahl getroffen werden? Warum kommen einige Gebiete nicht infrage? Darüber wollen wir in unserer Sendung "Zur Sache" am kommenden Sonntag, 4. Oktober, ab 18.05 Uhr sprechen. Live zu Gast im Studio bei Moderator Sebastian Parzanny sind



Stefan Studt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung und

Ole Eggers, Landesgeschäftsführer des BUND Schleswig-Holstein.

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder rufen Sie uns kostenlos an unter (0 8000) 96 66 66.

