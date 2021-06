Zur Sache: Das bietet Schleswig-Holstein im Sommer Stand: 10.06.2021 09:32 Uhr Viele Schleswig-Holsteiner bleiben diesen Sommer im Land. Wie man die Ferien auch hier interessant gestalten kann, darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Die Corona-Zahlen sinken hier bei uns in Schleswig-Holstein. Urlaub im Ausland ist vielen Menschen aber doch noch zu unsicher und so haben sich viele - wie bereits im vergangenen Sommer - entschieden, im Land zu bleiben. Und das aus gutem Grund: Schleswig-Holstein hat eine Menge zu bieten.

Frische Luft und flaches Land

Ungeschlagen sind die schönen Strände an Nord- und Ostsee. Im Strandkorb sitzen und baden - das verbinden die meisten Menschen mit Urlaub. Aber es gibt noch viel mehr, zum Beispiel 13 ausgebaute Radfernwege für diejenigen, die gern an der frischen Luft das Land kennen lernen wollen: kein Lärm, keine Hektik und alles bestens ausgeschildert.

Kunst, Kultur, Konzerte

Auch viele Konzerte gibt es in diesem Sommer - meist unter freiem Himmel. So sind im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals 156 Konzerte und auch Kindermusikfeste geplant. Auch die JazzBaltica kann stattfinden. In welchem Rahmen wird noch bekannt gegeben. Für Kunstinteressierte läuft noch bis Oktober die NordArt in Büdelsdorf.

Ein Sommer in Schleswig-Holstein

Was ist geplant an Ostsee, Nordsee und dem Binnenland, welche Veranstaltungen gibt es, was sind die besten Ausflugstipps? Und wann öffnen eigentlich wieder die Freizeitparks? Das können Sie in unserer Sendung Zur Sache hören - am Sonntag, 13. Juni, ab 18.05 Uhr mit Moderator Sebastian Parzanny.

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder uns kostenfrei anrufen unter (08000) 96 66 66.

