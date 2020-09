Stand: 04.09.2020 15:13 Uhr

Zur Sache: Corona und der Tourismus in SH von Jörn Schaar

Es war ein Schock für die Tourismus-Branche im Land: Wegen der Corona-Pandemie mussten die Betriebe in dem Bereich über einen Zeitraum von mehreren Wochen weitgehend schließen. Das Verbot Urlauber zu beherbergen kam für die Branche zur Unzeit - nämlich kurz vor dem Start in die Hauptsaison. Gut zwei Monate konnten Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen keine Umsätze verbuchen.

Buchholz: "Mit blauem Auge davon gekommen"

Als die ersten Touristen wieder ins Land durften, galten strengere Einschränkungen als heute, aber Abstands- und Hygieneregeln sind noch immer geblieben - und so läuft die Branche weiterhin nicht auf Volllast.

Trotzdem hätten sich die Zahlen vergleichsweise gut entwickelt, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) Mitte der Woche bei einer Halbzeitbilanz: "Schleswig-Holstein ist mit einem blauen Auge davon gekommen", so der Minister.

SH steht besser da als die anderen Nord-Bundesländer

Am Ende steht Schleswig-Holstein sogar etwas besser da, als die anderen Bundesländer im Norden, auch wenn die Verluste nicht ganz wieder eingespielt werden konnten. Das grüne Binnenland und Campingplätze zählen zu den Profiteuren - hier konnten teilweise sogar Zuwächse verbucht werden, auch wenn die den Verlust von bis zu 95 Prozent der Einnahmen im April nicht immer ausgleichen können. Und: Die Corona-Krise hat in Schleswig-Holstein zu einem Innovationsschub etwa bei der Besucherlenkung an den Stränden geführt.

Fragen klären in der Live-Sendung

Moderator Jörn Schaar spricht mit seinen Gästen André Rosinski von der Tourismusagentur Lübecker Bucht, Frank Simoneit von der FH Westküste und David Schneider vom Büsumer Hotel Küstenperle: Wie war die Krise vor Ort spürbar? Was hat sie am Ende gebracht? Was davon bleibt auch in Zukunft bestehen?

