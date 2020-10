Zur Sache: Corona-Situation in SH spitzt sich zu Stand: 22.10.2020 14:30 Uhr Täglich werden mehr Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In unserer Sendung "Zur Sache" sprechen wir mit Medizinern und einem Landrat über die weiteren Auswirkungen der Pandemie.

Die steigenden Infektionszahlen stellen viele Landkreise vor große Herausforderungen. Zum Beispiel den Kreis Ostholstein: In Timmendorfer Strand musste ein Hotel vorübergehend geschlossen werden, weil dort mehrere Mitarbeiter mit dem Virus infiziert sind. Landrat Reinhard Sager (CDU) sagte, es werde, in Abstimmung mit dem Land, geprüft, ob neue Corona-Regeln, begrenzt auf Timmendorfer Strand, eingeführt werden müssten. So oder so ähnlich geht es derzeit vielen Landräten in Schleswig-Holstein.

Mediziner: "Unnötige soziale Kontakte einschränken"

Und auch die Mediziner sehen Probleme auf Schleswig-Holstein zukommen. Der Virologe Dr. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Universität, sagte, im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern seien die Zahlen in Schleswig-Holstein zwar niedrig. Dennoch habe es in den letzten Wochen und Monaten eine deutliche Steigerung der Zahlen gegeben. "Sie haben eine Größenordnung erreicht, die die Situation gefährlich erscheinen lässt", so Fickenscher. Jeder müsse sich weiter bemühen, soziale Kontakte einzuschränken.

Viele Patienten leiden unter Folgeschäden

Prof. Dr. Klaus Rabe, Ärztlicher Direktor der LungenClinic Grosshansdorf, hat schon viele Corona-Patienten in dem Krankenhaus im Kreis Stormarn behandelt, genaue Zahlen nennt er aber nicht. In dem Kreis ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen innerhalb einer Woche stark gestiegen. "Corona-Patienten, die künstlich beatmet werden mussten, können auch nach der Beatmung noch lange schwer krank sein", sagt Rabe. Mit solchen Folgeschäden hatte auch Andreas Tembrockhaus, Geschäftsführer der Flensburger Brauerei, nach seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen.

Wie geht es jetzt in der kälteren Jahreszeit weiter?

Müssen wir mit weiter steigenden Coronazahlen rechnen? Was kann jeder Einzelne tun, um einen erneuten Lockdown zu vermeiden? Und wie sieht so ein Corona-Krankheitsverlauf eigentlich genau aus? Darüber wollen wir in unserer Sendung "Zur Sache" am Sonntag, den 25. Oktober ab 18.05 Uhr sprechen.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast im Studio bei Moderatorin Leslie Hodam sind:



Virologe Prof. Dr. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Universität

Reinhard Sager, Landrat des Kreises Ostholstein

Prof. Dr. Klaus F. Rabe, ärztlicher Direktor der LungenClinic Grosshansdorf

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder rufen Sie uns kostenlos an unter (0 8000) 96 66 66.

