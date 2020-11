Zur Sache: Corona-Impfungen in Schleswig-Holstein Sendedatum: 29.11.2020 18:05 Uhr Der Aufbau sogenannter Corona-Impfzentren läuft auf Hochtouren. 28 Anlaufstellen wird es nach den Planungen der Landesregierung in SH geben. Schon Mitte Dezember sollen die ersten 15 Zentren startklar sein.

Im ersten Schritt soll es erst einmal in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt einen Standort geben, an dem geimpft wird. Nach und nach soll die Zahl der Impfzentren dann steigen, auch um die Entfernungen in Flächenkreisen überschaubar zu halten. Der Zeitplan sieht so aus, dass die ersten Zentren dann einsatzbereit sind, wenn der Impfstoff da ist - und damit rechnet das Land im Dezember oder Anfang 2021. Konkret geht es um den Impfstoff von Biontech - wenn der verfügbar ist, werde das ein "Gamechanger" sein, sagt Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Dafür sind zwei Impfungen nötig.

Ärzte und Pflegepersonal für die Zentren gesucht

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) sucht bereits nach Ärzten und Pflegepersonal, die in den Impfzentren helfen können und hat entsprechende Formulare ins Netz gestellt. "Wir haben bereits damit begonnen, Abfragen in den Pflegeheimen zu stellen, dann wird eine Liste der Impfwilligen erstellt", sagt Dr. Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der KVSH. Es soll auch einen mobilen Dienst geben, der die Pflegeheime und ältere Menschen, die nicht mobil sind, direkt anfährt und vor Ort die Impfungen durchführt.

Jugendherbergen werden zu Impfzentren

Der schleswig-Holsteinische Landkreistag hat die Aufgabe, entsprechende Gebäude zu suchen, in denen die Impfzentren eingerichtet werden können. "Das sind zum Beispiel ehemalige Supermärkte, Kliniken oder auch Jugendherbergen", sagt Dr. Sönke Schulz, Geschäftsführer des Landkreistages. "Sie müssen eine Fläche von mindestens 250 Quadratmetern haben."

Wer darf sich denn als erstes impfen lassen?

Vorrang bei den Impfungen hat das medizinische Personal - da darf es einfach keine Ausfälle geben, so die Kassenärztliche Vereinigung. Anschließend kommen die vulnerablen Gruppen dran, also zum Beispiel Menschen, die im Pflegeheim sind. Danach können sich alle impfen lassen, die das auch möchten. Denn die Impfung ist freiwillig.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderator Sebastian Parzanny sind:



Prof. Helmut Fickenscher, Virologe am Institut für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dr. Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der KVSH, ist telefonisch zugeschaltet

Dr. Sönke Schulz, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags, ebenfalls telefonisch zugeschaltet

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen NDR-Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 29.11.2020 | 18:05 Uhr