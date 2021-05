Zur Sache: Ausbildung in der Corona-Pandemie Stand: 06.05.2021 18:55 Uhr Zu Corona-Zeiten eine Ausbildung starten? Das ist gar nicht so leicht. Wir gehen dem Thema auf den Grund: am Sonntag, ab 18 Uhr, in "Zur Sache" auf NDR 1 Welle Nord.

Knapp 9.400 unbesetzte Ausbildungsplätze gibt es in Schleswig Holstein - jedenfalls waren es nach den neuesten Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit im April so viele. Das sind noch einmal fast sieben Prozent weniger als 2020. Und die Zahlen waren im vergangenen Jahr wegen der Pandemie schon eingebrochen. Demgegenüber stehen rund 6.350 Jugendliche, die noch einen Ausbildungsplatz suchen - etwa 15 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Gründe dafür sind die gleichen wie im vergangenen Jahr: Wirtschaftliche Unsicherheit bei den Betrieben, fehlende Ausbildungsmessen und Praktika-Plätze - all das bremst die duale Ausbildung in Deutschland aus.

Land, Verbände und Gewerkschaften warnen vor Fachkräftemangel

"Die Corona-Krise ist irgendwann vorbei - der Fachkräftemangel aber wird bleiben" - so hat es Ingo Schlüter, der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord auf den Punkt gebracht. Und so sehen es auch das Land, die Handwerkskammern, die Unternehmensverbände, die IHK und die Arbeitsagentur - alle sind sich einig: Eine duale Ausbildung ist immer eine gute Idee. Der Bedarf an Fachkräften war schon vor Corona hoch und wird es nach Corona auch bleiben. Auch die Bundesregierung sieht das Problem. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte im vergangenen April, das Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" sei nochmals um ein Jahr verlängert worden. Die duale Ausbildung soll damit während der Pandemie gefördert werden. Kleine und mittlere Betriebe werden durch Prämien und Zuschüsse finanziell unterstützt, wenn sie weiter ausbilden, obwohl sie mit Umsatzeinbrüchen zu tun haben.

Viele Online-Angebote zur Berufsorientierung

Ausbildungsmessen und Job-Börsen können wegen Corona nicht in gewohnter Form stattfinden, doch den Jugendlichen werden online viele Möglichkeiten geboten. Digitale Elternabende, bundesweite Chats bis hin zur individuellen Videoberatung bietet die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit an. Es gibt die Fachkräftekampagne "Zukunft im Norden" der Landesregierung. Auf www.bleib-oben.de finden Interessierte außerdem viele Informationen rund um eine Karriere in Schleswig Holstein.

Probleme der Azubis

Viele Ideen und Projekte also für Jugendliche, um sich zu informieren - doch was ist mit denen, die schon mittendrin stecken, die ihre Ausbildung schon begonnen haben? Für sie hat sich durch Corona auch vieles verändert - gerade in den Branchen, die vom Lockdown besonders betroffen sind. Lassen sich die praktischen Dinge auch online vermitteln? Wie läuft jetzt der Unterricht an der Berufsschule ? Was fällt alles weg in der Ausbildung? Wie laufen die theoretischen und praktischen Prüfungen ab? Wie sieht ein Tag im Betrieb aus, wenn die Kollegen alle in Kurzarbeit oder gar nicht da sind? Wie geht es den Azubis damit? Über die Abiturienten im Land und ihre Probleme liest man viel, über die Auszubildenden hört man nur wenig. Das werden wir am kommenden Sonntag in unserer Sendung "Zur Sache" ändern - und Sie können mitmachen.

Berichten Sie über Probleme und stellen Sie Ihre Fragen

Kennen Sie Beispiele von Ausbildungsbetrieben, bei denen es besonders gut oder eher schlecht läuft? Sind Sie selbst gerade in der Ausbildung und betroffen? Dann schildern Sie Ihre Erlebnisse, Ihre guten und Ihre schlechten Erfahrungen. Was sollte man ändern? Wie könnte es besser laufen? Über all diese und weitere Fragen wird Moderator Sebastian Parzanny am Sonntagabend ab 18 Uhr in unserer Sendung "Zur Sache" mit seinen Gästen sprechen. Mit dabei sind Thomas Letixerant, Vizechef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, sowie Thore Hansen, der Geschäftsbereichsleiter der Aus- und Weiterbildung bei der IHK Schleswig Holstein. Teilnehmen werden auch Lutz Frank, Inhaber des Restaurants am Ihlsee und DEHOGA-Vizepräsident in Schleswig Holstein, und sein Koch-Azubi Moritz Kramer.

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen NDR-Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder uns kostenfrei anrufen unter (08000) 96 66 66.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 09.05.2021 | 18:05 Uhr