FDP-Spitzenkandidat Kubicki: Liberale und Grüne sollten reden Stand: 20.09.2021 20:31 Uhr In Zur Sache Spezial treffen die Landeshauskorrespondenten von NDR 1 Welle Nord die schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten der Parteien vor der Bundestagswahl. In dieser Folge: Wolfgang Kubicki von der FDP.

Der FDP-Bundesvize und Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein setzt nach der kommenden Bundestagswahl auf ein Jamaika-Bündnis. Das hat Wolfgang Kubicki am Montagabend in der Sendung Zur Sache Spezial gesagt. Aber auch eine Ampel-Koalition könne aussichtsreich sein kann. "Es wird wahrscheinlich auf die FDP und die Grünen ankommen," meint der Bundestagsvizepräsident und plädiert deshalb dafür, dass sich die beiden Parteien zuerst treffen, bevor sie mit anderen reden - um zu schauen, dass man eine gemeinsame Grundlinie findet. Der Rest werde sich dann ergeben. "Wenn wir uns wechselseitig ausschließen würden, gäbe es keine Regierung außerhalb der Großen Koalition, was eh keiner will."

Kubicki glaubt nicht an Rot-Grün-Rot-Strategie

Dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine rot-grün-rote Koalitionsoption zieht, um Druck auf die FDP auszuüben, glaubt Kubicki hingegen nicht. Die Sozialdemokraten würden dann zwischen Grüne und Linken zerrieben - das wisse auch Scholz, meinte der FDP-Spitzenkandidat.

