SSW-Spitzenkandidat Seidler will die Stimme des Nordens stärken Stand: 13.09.2021 21:00 Uhr In Zur Sache Spezial treffen die Landeshauskorrespondenten von NDR 1 Welle Nord die Spitzenkandidaten der Parteien vor der Bundestagswahl. In dieser Folge: Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW).

Eine stärkere Stimme für den Norden im Deutschen Bundestag: Das ist das Ziel des SSW, wenn er bei der Wahl am 26. September ausreichend Stimmen bekommen sollte. Spitzenkandidat Stefan Seidler rechnet damit, dass der SSW 40.000 bis 50.000 Stimmen brauchen wird, um in den Bundestag einzuziehen. Von der Fünf-Prozent-Hürde ist die Partei befreit. Seidler meint, dass Schleswig-Holstein sich öfter an Regelungen im Nachbarland Dänemark orientieren sollte - zum Beispiel beim Thema Planungsrecht. "Wenn wir hier auf den Bau von Infrastrukturmaßnahmen - A20 und so weiter - schauen, dauert das hier sehr, sehr lange", sagt Seidler, auch mit Blick auf den Fehmarnbelttunnel.

Seidler: Würde mich keiner Fraktion anschließen

"In Dänemark beteiligt man auch viele, aber das geht wesentlich geschmeidiger. Und man ist von Anfang an auch im Dialog mit Bürgern und mit Interessenorganisationen", sagt der SSW-Spitzenkandidat. Er wolle sich unter anderem auch dafür einsetzen, wie in Dänemark die Kita-Gebühren abzuschaffen, so Seidler, der sich nach eigenen Worten keiner Fraktion im Bundestag anschließen, sondern stattdessen auf eine "Allianz" mit anderen demokratischen Parteien setzen würde, die auch über Schleswig-Holstein hinaus gehen könnte.

