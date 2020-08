Sendedatum: 30.08.2020 18:03 Uhr

Zur Sache: Neue Regeln für Chöre und Orchester im Land von Mechthild Mäsker

Es bewegt sich etwas für Chöre und Orchester im Amateurbereich in Schleswig-Holstein: Von kommender Woche an sollen sie in geschlossenen Räumen wieder proben dürfen. So hat es Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag dieser Woche angekündigt - am kommenden Dienstag will das Kabinett über die Details entscheiden. Öffentliche Auftritte seien allerdings weiterhin nicht möglich, schränkte Günther ein.

Lange Pause für Ensembles

Die Blaskapelle der Feuerwehr, der Kirchenchor der örtlichen Gemeinde, das Ensemble der Musikschule oder der Singkreis im Dorf – wer hier singt oder musiziert, hat monatelang auf das gemeinsame Musikerlebnis verzichten müssen. Erst nach und nach haben sich Ensembles oder Chöre wieder getroffen. Mit Abstand: mal drei Meter, mal fünf oder sechs Meter. Und irgendwie ist das Klangerlebnis alles andere als schön.

Probleme der Amateurmusik

Anders als in anderen Bundesländern, wo die Vorgaben bereits gelockert wurden, hat Schleswig-Holstein lange gezögert. Schuld an der Lage ist Corona und die Angst vor der Verbreitung des Virus über Aerosole in der Luft. In der momentan noch gültigen Landesverordnung steht, dass in geschlossenen Räumen nur Profis musizieren und singen dürfen, im Theater oder bei Konzerten - und das mit drei Metern Abstand untereinander und sechs Metern Abstand zum Publikum. Für den Amateurbereich galt bisher: Proben nur Open Air, keine Auftritte.

Videos 01:44 NDR Info Kieler Knabenchor probt im Holstein-Stadion NDR Info Da Chorproben in geschlossenen Räumen wegen Corona derzeit noch nicht möglich sind, haben die 40 Jugendlichen des Kieler Knabenchors auf der Osttribüne des Holstein-Stadion gesungen. Video (01:44 min)

Fast 75.000 Musikschaffende betroffen

Der Landesmusikrat hat gerade ganz aktuell gezählt, wie viele Chöre und Ensembles im Land davon betroffen sind: zum Beispiel 150 Posaunenchöre, 100 Bigbands an Gymnasien, 9.500 Sänger und Sängerinnen im Sängerbund, 730 Kirchenchöre, gut 700 Schulchöre. Für sie alle galt das Sing- und Musizierverbot in geschlossenen Räumen. Auch, wenn dieser Raum eine 30 Meter hohe Kirchenkuppel hat oder zehn Leute in einer für 150 Personen ausgelegten Mehrzweckhalle proben würden. Ab voraussichtlich Mittwoch, dem 3.9., sollen sie jetzt drinnen proben dürfen - wenn alle 2,50 Meter Abstand voneinander halten.

Muster-Hygienekonzept vorgelegt

Offenbar hat also der Protest der vergangenen Wochen etwas gewirkt: Der Landesverband der Musikschulen hatte am 14. August gemeinsam mit dem Musikerverband und dem Sängerbund einen Brief an die Landesregierung geschickt mit der dringenden Bitte, eine Lösung zu finden. Dem Brief liegt auch ein Muster-Hygienekonzept bei, mit dessen Hilfe die schleswig-holsteinische Musikkultur wiederbelebt werden soll. Denn, so steht es in dem Brief, der NDR Schleswig-Holstein vorliegt: "Betroffen sind im ganzen Bundesland rund 25.000 Menschen, die ihrer Leidenschaft - dem Musizieren in der Gemeinschaft - nicht nachgehen dürfen." Dabei sei das gemeinsame Musizieren wichtig und unersetzbar "für eine demokratische, gewaltfreie Gesellschaft, in der kulturellen Bildung, für das Ehrenamt, für die Persönlichkeitsentwicklung und für das Wohlbefinden", schreiben die Verbände.

Online-Petition gestartet

Der Wunsch, miteinander auch drinnen singen oder musizieren zu dürfen, ist groß und weit verbreitet. In dieser Woche ist in Schleswig-Holstein eine Online-Petition gestartet, unter dem Titel "Chorgesang in Schleswig-Holstein muss auch drinnen für Amateure wieder erlaubt sein!". In den ersten 24 Stunden kamen schon 2.000 Unterschriften zusammen. Diese Petition richtet sich, wie schon der Brief der Verbände, direkt an die Landesregierung, und die hat sich also bewegt.

Gottesdienste ohne Gesang

Offen ist dabei aber noch, ob und was sich für die Kirchen tut. Seit Monaten Gottesdienste ohne Gemeindegesang, Trauerfeiern ohne Posaunenchor und Chorproben ohne Perspektive - denn wer weiß schon, ob die Chöre zum Beispiel in den großen Weihnachtsmessen singen dürfen? Auf der anderen Seite gibt es bei Gemeindemitgliedern viele Ängste und Bedenken, dass das gemeinsame Lied im Gottesdienst trotz Abstand ein Ansteckungsrisiko bergen könnte. Das bezieht auch Erzbischof Dr. Stefan Heße, der Oberhirte für die Katholiken im Norden, in seine Überlegungen mit ein. Die Gottesdienste könnten momentan eher trist wirken, findet er, und: "Der Gesang der Gemeinde ist natürlich auch ein Beitrag, sich aktiv am Gottesdienst zu beteiligen. Und er ist Ausdruck des Glaubens. Für mich als Bischof ist wichtig, dass wir hier verantwortlich handeln, und deshalb steht für mich die Gesundheit der Menschen im Vordergrund." Ähnlich sieht es die evangelisch-lutherische Nordkirche.

Diskussion live vor Ort

In der Sendung Zur Sache wollen wir am Sonntag, den 30. August 2020, mit Aktiven aus der Musikszene des Landes über die aktuelle Lage, die Wünsche und Perspektiven reden. Als Gäste sind dabei: Dr. Volker Mader, Präsident des Landesmusikrats Schleswig-Holstein, Ulrike Gast, Kreiskantorin für die Propstei Lübeck, Eckhard Bürger, Kantor und Leiter des Lübecker Bach-Chores, Marian Henze, Leiter der Kreismusikschule Stormarn und Peter Fischer vom Verein Defacto Art Lübeck. Dieser Verein betreibt auch die "Kunsttankstelle Lübeck", aus dessen Garten wir am Sonntag live von 18 bis 20 Uhr senden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 30.08.2020 | 18:03 Uhr