Linken-Kandidatin Möhring: Rentenalter auf 65 Jahre herabsenken Stand: 16.09.2021 19:08 Uhr

Die Spitzenkandidatin zur Bundestagwahl der Linken Schleswig-Holstein Cornelia Möhring spricht sich unter anderem dafür aus, dass das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre herabgesenkt und die Höhe auf 53 Prozent angehoben werden müsse. In der Sendung Zur Sache Spezial sagte sie außerdem, dass die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden müsse, damit auch Besserverdienende mehr in die Rentenkasse einzahlen. "Auf jeden Fall würde es bedeuten, dass wir die 53 Prozent auch solidarisch finanzieren können und die Menschen, die jetzt weniger Rente haben, dann auch mehr bekommen." Zusätzlich brauche es aus Sicht der Linken Steuermittel, um eine "solidarische Mindestrente" von 1.200 Euro pro Monat zu finanzieren, so Möhring.

Umstellung des Steuersystems

Die Spitzenkandidatin verteidigte in der Sendung Zur Sache Spezial auch die von den Linken geplante Vermögenssteuer. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander. Deswegen plane man ein Umverteilungprogramm: Um beispielsweise die Folgen der Corona-Pandemie besser abfedern zu können, sehe das Wahlprogramm der Linken eine Einmalzahlung von besonders vermögenden Menschen vor. Dadurch könnten 310 Milliarden in die Bundeskasse fließen. Auch eine Umstellung des Steuersystems sei notwendig, damit die wirklich Vermögenden ihren Beitrag leisten, um die Gesellschaft gerechter zu machen, so Möhring.

