Grünen-Kandidatin Amtsberg kritisiert Afghanistan-Politik Stand: 17.09.2021 18:56 Uhr In Zur Sache Spezial treffen die Landeshauskorrespondenten von NDR 1 Welle Nord die Spitzenkandidaten der Parteien vor der Bundestagswahl. In dieser Folge: Luise Amtsberg von Bündnis 90/Grüne.

Die Spitzenkandidatin zur Bundestagwahl der Grünen Schleswig-Holstein, Luise Amtsberg, hat vor Panikmache im Bezug auf Flüchtlingsströmen aus Afghanistan gewarnt. In der Sendung Zur Sache Spezial kritisierte sie die Union für ihre Haltung, dass sich ein Szenario wie 2015 nicht wiederholen dürfe. Das zeige, dass sich die Bundesregierung dem Thema verweigere, so Amtsberg. Der Lösungsansatz der Bundesregierung, dass man bei der Aufnahme von Flüchtlingen auf Nachbarländer wie Pakistan setzen müsse, zeige, dass Union und SPD von der Lage in der Region "keine Ahnung hätten", meint die Grünen-Spitzenkandidatin in Schleswig-Holstein. Pakistan habe kein Interesse, Flüchtlinge aufzunehmen. Deutschland habe sich 20 Jahre lang in innere Angelegenheiten Afghanistans eingemischt und müsse dafür nun auch Verantwortung übernehmen, so Luise Amtsberg.

Caterpillar muss bleiben

Die Spitzenkandidatin forderte in der Sendung Zur Sache Spezial außerdem die schleswig-holsteinische Landesregierung dazu auf, alles Machbare gegen eine Schließung des Caterpillar Standortes in Kiel-Friedrichsort zu unternehmen. Es seien nicht nur 900 Arbeitsplätze in Gefahr, der Konzern sei auch Vorreiter für den Einsatz grüner Technologien in der Industrie. Dieses Fachwissen müsse im Land gehalten werden, forderte Amtsberg.

