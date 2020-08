Sendedatum: 21.04.2020 21:10 Uhr

Theater auf NDR 1 Welle Nord

In der Sendung "Von Binnenland und Waterkant" (Montag bis Freitag ab 19.05 Uhr) informieren wir normalerweise über jede Premiere der großen Bühnen - entweder als Vorschau oder als Premierenreportage. Wir berichten dabei exklusiv von den Premieren am Theater Lübeck, am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und am Theater Kiel. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Bezug auf die Corona-Pandemie finden vorerst jedoch keine Theaterveranstaltungen in Schleswig-Holstein statt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Weitere Informationen Kultur trotz Corona: Die digitale NDR Bühne Die Corona-Krise führt zu einer kulturellen Dürre im Norden. Die NDR Bühne hält dagegen und zeigt online verschiedene Inhalte aus Theater, Musik oder Kunst. mehr

Damit Sie auch in dieser Zeit nicht auf Kultur verzichten müssen, haben wir für Sie kulturelle Beiträge gesammelt und in Form einer Webseite zusammengestellt. Unter dem Motto "Kultur trotz Corona" zeigen wir dort verschiedene Inhalte aus Theater, Musik oder Kunst. Und wenn sich auf den großen Bühnen in Schleswig-Holstein wieder der Vorhang hebt, ist NDR 1 Welle Nord selbstverständlich wieder dabei. Lina Bande hat sich "Balkonien" für Sie angesehen:

Opernhaus Kiel: "Balkonien" NDR 1 Welle Nord - Theater auf NDR 1 Welle Nord - 21.08.2020 20:05 Uhr Autor/in: Lina Bande Ein Liederabend mit mehr als 30 Ohrwürmern von Pop bis Schlager, ein kreativer Umgang mit den Corona-Auflagen - "Balkonien" hat das Potential zum Dauerbrenner.







Aktuelle Informationen des Theaters Kiel Die Theaterleitung der Theater Kiel AöR hat beschlossen, das für Ende August 2020 geplante Sommertheater auf dem Rathausplatz um ein Jahr zu verschieben. Abgesagt werden müssen aufgrund der Größe der Spielstätte außerdem das 8. und 9. Philharmonische Konzert im Kieler Schloss im Mai und Juni 2020. Über den weiteren Spielbetrieb am Theater Kiel in dieser Spielzeit wird in Kürze informiert.