Moin! Schleswig-Holstein - Mein Wochenende Ob zum Einkaufen oder gemütlichen zweiten Kaffee - wir spielen am Wochenende Ihre Lieblingsmusik und halten Sie auf dem Laufenden mit den aktuellen Meldungen, dem Wetter und dem Verkehr.

Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es in der Sendung "Moin! Schleswig-Holstein - Mein Wochenende" auf NDR 1 Welle Nord die perfekte Musikmischung mit Ihren Lieblingssongs der 70er und 80er Jahre und dazu die besten aktuellen Hits. Was ist am Wochenende los bei uns im Land? Wir sagen es Ihnen und erleben die schönsten Ereignisse mit Ihnen gemeinsam.

Wir bringen die Wochenendstimmung zu Ihnen

Im Januar geht's zum Boßeln, im Mai reiten wir mit Ihnen durch den Raps, im Oktober lassen wir an den Küsten die Drachen steigen und im Dezember besuchen wir mit Ihnen die schönsten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Ob Landesgartenschau, Tag der offenen Tür im Landeshaus oder auf dem Heider Marktfrieden, bei den Kappelner Heringstagen, auf der Holstenköste in Neumünster, beim Spektakulum in Norderstedt, den Eulenspiegel-Tagen in Mölln, der Kieler oder Travemünder Woche - mit unseren Reportern sind Sie überall live vor Ort. Und egal, ob Sie am Wochenende arbeiten oder Ihre Freizeit genießen: Wir begleiten Sie durch den Tag und bringen die besondere Stimmung dieser Tage zu Ihnen.

Wir möchten mit Ihnen reden

Sie haben ein Thema über das wir unbedingt sprechen sollten? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Oder laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger.