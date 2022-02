"Op dat Leven!" - Schreibwettbewerb noch bis zum 28. Februar Stand: 14.01.2022 06:00 Uhr "Op dat Leven!" - "Auf das Leben!" ist das Motto von "Vertell doch mal" 2022. Erstmals hat der plattdeutsche Schreibwettbewerb eine Band als Botschafter: Santiano.

von Lornz Lorenzen

Schnell noch her mit den Geschichten, denn jetzt beginnt der Endspurt! Seit zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie den Beruf und auch im Alltag sind noch viele Menschen eingeschränkt. Also dann: "Jetzt erst recht!" und ordentlich das Leben feiern! Der NDR, Radio Bremen und das Hamburger Ohnsorg-Theater haben 2022 "Op dat Leven!" ("Auf das Leben!") als Thema ausgeschrieben und Autorinnen und Autoren können sich nun noch bis zum 28. Februar auf Niederdeutsch so richtig austoben.

Santianos Männer sind die Botschafter 2022

"Op dat Leven!" - dafür steht auch die norddeutsche Band Santiano. In diesem Jahr sind die Männer Botschafter des Plattdeutschen Schreibwettbewerbs: "Das ist eine große Ehre für uns", sagt Hans-Timm Hinrichsen, und sein Bandkollege Björn Both ergänzt: "Plattdeutsch liegt uns am Herzen. Wir sind plattdeutsch aufgewachsen und wir wollen alles dafür tun, dass diese Sprache nicht in der Versenkung verschwindet." Die prominenten Seemannsrocker freuen sich gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater auf viele Kurzgeschichten zum Thema "Op dat Leven!".

Preisgelder von mehr als 5.000 Euro

Und es lohnt sich mitzumachen: Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder in Höhe von mehr als 5.000 Euro. Zudem werden die 26 besten Geschichten am 19. Juni 2022 als Buch erscheinen. Hier gibt’s auch keine Altersbeschränkung, ausgeschrieben ist auch der "Ü 18" Preis (das "Ü" steht für "ünner").

So können Sie teilnehmen

Die Teilnahme ist per E-Mail (vertell@ndr.de oder vertell@radiobremen.de) oder per Post bis Montag, den 28. Februar 2022, 23.59 Uhr, möglich. Eingereicht werden kann eine niederdeutsch verfasste Kurzgeschichte zum Thema "Op dat Leven!", die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Sie darf nicht länger als eineinhalb DIN A4 Seiten sein (Schriftgröße 12 Punkt, 1,5-zeilig) und muss bis Montag, 28. Februar 2022 (Poststempel), an einer der oben angegebenen Mail-Adressen oder an eine der folgenden postalischen Adressen geschickt werden:

NDR 1 Welle Nord, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 3480, 24033 Kiel;

NDR 1 Niedersachsen, Stichwort "Vertell doch mal!", 30150 Hannover;

NDR 90,3, Stichwort "Vertell doch mal!", 20149 Hamburg;

NDR 1 Radio MV, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 110144, 19001 Schwerin;

Radio Bremen, Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen

Sie können uns Ihre Kurzgeschichte auch direkt mit diesem Kontaktformular senden:

Preisverleihung in Hamburg

Die Siegergeschichten werden am Sonntag, 19. Juni, im Hamburger Ohnsorg-Theater gefeiert, prämiert und von Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters vorgelesen. Auch in diesem Jahr ist die PNE AG Partner des Wettbewerbs.

