Stand: 18.01.2019 05:00 Uhr

Mitmachen beim plattdeutschen Schreibwettbewerb

"As 'n Droom" - "Wie ein Traum" - ist eine bekannte Redewendung, die viel Raum für Interpretationen lässt. Sie ist das Thema des diesjährigen plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal", zu dem der NDR gemeinsam mit Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater aufruft. Mitmachen lohnt sich: Auf die insgesamt sieben Gewinnerinnen und Gewinner wartet Preisgeld von mehr als 5.000 Euro. Zudem werden die 25 schönsten Geschichten als Buch erscheinen. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder den "Ü 18"-Preis. Das "Ü" ist ein plattes Ü und steht für "ünner", also unter 18 Jahren.

Ihre Geschichte op Platt

Gefragt ist eine im Niederdeutschen verfasste, bislang unveröffentlichte Kurzgeschichte zum Thema "As 'n Droom". Bitte beachten Sie die folgenden Teilnahmebedingungen.

Hinweis Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem plattdeutschen Schreibwettbewerb wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Große Gala in Hamburg

Die fünf besten Geschichten werden am Sonntag, 16. Juni 2019, in einer großen Matinee mit vielen prominenten Gästen im Hamburger Ohnsorg-Theater prämiert und von Schauspielern des Theaters vorgetragen. Die Moderation übernimmt Snacksnuut Ines Barber, die Musik kommt vom Otto Groote Ensemble aus Bremen.

