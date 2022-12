Stand: 27.12.2022 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Verwöhnen und Verdaven"

Kerstin Kromminga macht sich Sorgen und berichtet davon, welche Gedanken sich die Familie über einen bevorstehenden Schüleraustausch macht.

"Verwöhnen und Verdaven"

Mien groot Kind will in't Utland. Un wi sünd full dörvör. Man in Tieden van Krieg un Katastrophen makt een sück ja ok mehr Gedanken. Een echte Waagspill, son Schooltusch. Dat is een groote Ünnerfangen, wirklich. Wi sünd doar all een ganz Tied mit Togang un an't Organiseeren.

Wegen de politische Situatschioon sall dat Europa bliwen, naja, England genau geseggt. Un wiel wi bang sünd, dat een Joar villicht to lang word, hebbt wi us für een dree un halw Maand van August bit Wiehnachten entsched. Um uns Groot mak ick mi nich völ Sörgen, de proot English beter as ick. Ok wenn dat mit de Sülmstännigkeit wakmal noch een bitje hen is.

Mama denn nich mehr in'ne Neegde

Man dat word ganz seker anners, wenn sowat nich mehr geiht: "Mama, kannst Du mi eben disse T-shirt waschen, de bruk ick mörgen." - "Mama, woar is mien Handykabel, ick mutt dat ganz gau noch upladen." - "Mama, ick hebb Schmacht, makst di mi eben heel fix wat heel Leckeres?"

In tein Maanden geiht de Reis för uns Groot löss. Un wi mutten nu echt anfangen, naja - to üben: Ick, dat ick op disse Oart van Extras und Sonderwünsche nich mehr reageer un us Groot, dat se lernt, op disse spezielle Moder-Verwöhnaroma to verzichten… Schluss, ut mit Puderzucker-Püsteree. Up englisch heet übrigens verwöhnen dat sülwige as verdarven: to spoil…

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 10.40 Uhr auf NDR 90,3 und um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

