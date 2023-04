Stand: 06.04.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Oostfreesland in echt - Ostern"

Eier sammeln, Osterfeuer, Brunch, gibt's auch alles in Ostfriesland. Aber alles ein bisschen anders, weiß Frank Jakobs.

AUDIO: Oostfreesland in echt - Ostern (2 Min) Oostfreesland in echt - Ostern (2 Min)

"Oostfreesland in echt - Ostern"

Ostern. Dat is en Fest, daar hebben wi in Oostfreesland en heel bült Traditionen.

Dat fangt an mit Grööndönnerdag. Daar farven wi de Eier an. För de Osterhaas. All in Gröön, heet ja schließlich Grööndönnerdag.

Denn Karfreedag. Dat erkennt man all an de Naam, wat daar los is. Fröher sünd de Oostfresen an de Dag mit hör Kaar lostrucken. Also mit Schuuvkaar, of Messkaar un fein na Holland up Böskupp, also inkopen. Vandaag nehmen wi uns Auto, un düsen all mitnanner over de Grenz. Schließlich hebben de blot Karfreedag hör Ladens open. Ut dat Woord "Kaar" is denn "Kar" worden, ok wegen international un so. Un so verstand ok all Lüü de Sinn daar achter. Karfreedag sitten Oostfresen in hör Car un karen na… genau.

Saterdag, Sönndag un Maandaag: Osterfüür, Eier söken un Eier eeten

Denn kummt Ostersaterdag. Is klaar: Osterfüür. Daar brengen de Boßlers hör Altöl van hör Lanzbulldogen vörbi, wat se in d' Saison nich upsopen hebben, un maken daarmit dat Füür an. Tosamen mit en paar oll Reifens un Siloplanen, de nix mehr sünd. Denn brannt dat ok vernünftig, un waar sall man daar ok sonst mit henn. Wenn du dat verbuddels, vergammelt dat ja nich.

Ostersönndag mutt man denn Eier söken. De Dinger, de man denn in 't Gras nich weer findt. Grööndönnerdag wees dank. Well doch welken finnen deit, smitt of trüllert de denn immer Richtung Auerk. Daar worden de up en Barg stapelt, um daarmit de quaad, de bösen, Geisters to verdrieven. Daarum heet de Gegend daar ok "Eierberge von Tannenhausen".

Ostermaandag wannern denn all weer na Huus un freten de restlich Eier up, aber mindestens 40 jeder. För elke Fastendag een. Daarmit dat better flutscht, hett jeder en Pott oostfreesk Ostermayo daarbi. Dat waard all siet Jahrhunnerten so maakt.

Jaha. So is dat in echt hier bi uns in Oostfreesland.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 06.04.2023 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch