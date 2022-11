Stand: 16.11.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Mien Tohuus"

Carina Dawert liebt ihre Heimatsprache Plattdeutsch und fasst das Gefühl, das die Sprache in ihr auslöst, in Worte.

"Mien Tohuus"

Ik bün an veele Orte reiist op düsse Eer

Man kaam ik törüch föhl ik jeed Mal wedder

Mit en "Moin" op de Lippen

dat mehr seggt as dusend Wöör

dat ik nip un nau to di töhöör.

Du büst en Spraak, nich blots en Dialekt

Du büst mien Geföhl vun Freeheit un Gliekberechtigung

Denn för di gifft dat keen links un ok keen rechts

Du büst eenfach blots graadut.

Du büst de Norden op mien Kompassnadel

Du treckst mi an

Du büst düsse en Saak

De ik nienich laten kann.

För mi büst du dat Fischbrötchen mit ohn Fisch.

Dat Mettbrötchen ünner all de Spraken. Mmh lecker.

De Wind bi 28 Grad in'n Haven.

En Levensgeföhl för de Lütten un de Groten.

För jümmers warrst du in mien Hart wohnen.

Vun de Möwen an den Ostseestrand

bit na de Wellen hen in Westerland

Vör und op un achter'n Diek

Du maakst eenfach keen Ünnerscheed

För di sünd all Minschen gliek.

Du kannst veel mehr as

nich lang snacken Kopp in'n Nacken, wat schasst maken, schittst in't Bett, schittst op Laken, wat de Buer nich kennt dat freet he nich, n beten scheev hett Gott leev, mehr as Ackersnacker, Snutenpulli, Tüdelkraam, Tüdelbüdel, un Wat mutt, dat mutt.

Dank di snackt wi norddüütsch. Wi all tohoop.

Du giffst mien Geföhl vun Heimat en Stimm.

Du giffst mi jümmers de richtigen Wöör,

büst veel fründlicher as düsse Hochdüütschen in mien Ohr

Seggst mi wo ik herkam un wokeen ik bün.

Denn du, du büst mehr as en Spraak, du büst en Geföhl.

Ganz deep in mi binnen giffst du mi Identität un Sinn.

Du geihst mi wat an, Du büst in mien Hart.

Du büst mien Tohuus. Du büst mien Heimat.

