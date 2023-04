Stand: 20.04.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Mien Groot is kaputt"

Bei Kerstin Kromminga tut sich was in der Familie: Verdächtige Ordnung bei den Kindern. Da stimmt was nicht!

"Mien Groot is kaputt"

Dat mit de Pubertät is ja so een Saak. Up eenmol is se doar un denn is dat fix ok richtig schlimm un tüschen di und dien Kind is nix mehr as dat mol weer. Mit mien Groot hebb ick doar all mennigwat dör.

Man nu dat: Ehrgüstern seggt mien Groot an mi: "Hier Mama, hier is mein Waschke - un ick hebb ok mien ganze Plünnen van de Grund in mien Zimmer üprümt, ick kunn dat nich mehr sehen." Un denn güstern woar mi heel anners, as se seggt: "Ick mutt dringend duschen, Mama." Un vandag funn ick dat binah spöökachtig, denn doar nohm se bit Middageeten mien Hann un frog total uprichtig: "Geiht di dat ok good, Mama?" Un dat gung noch wieder: eenfach so, mittmal drückt se mi ganz leew.

Mit de Pubertät is ja so een Saak

Mann, un doar sall een nich stutzig warden? Of tominst verwunnert? Doar stimmt doch wat nich mit mien Kind. Jichtenswat hett mien Groot kaputt makt! Se seggt Bescheed, woar se hengeiht, se kümmert sück um hör Kram - ganz alleen - wi spölen abends noch wat tosamen, se is nett to ehr lüttje Bröör, un to us. Ton Glück is noch nich alles verloren, solang se nich seggt: "Mama, ick hebb di leew." Man völ fehlt doar ok nich mehr to.

Mit de Pubertät is dat denn woll ok genauso plötzlich weer vörbi, as dat anfungen hett. Of mien Groot is doch kött.

