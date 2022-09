Stand: 29.09.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Blackout"

Was ist, wenn der Strom ausfällt? Ines Barber erzählt von einem Buch, das ihren Blutdruck über Wochen in die Höhe hat schießen lassen.

"Blackout"

Unse Körper reageert al, wenn wi uns blots wat vörstellt, also bi schöne Erinnerung föhlt wi uns ok goot, is allns hormonell stüert, un bi opregen, greesig Gedanken, jo, dor wart wi denn würklich unruhig, de Puls tuckert gauer. Blots doran dinken langt. Faszineernd.

Jüst so güng mi dat ok, as ik den Technik Thriller "Blackout" vun Marc Elsberg leest heff. Lüüd, achteran heff ik Week üm Week noch Panik schuuvt, stell mi vör, wat is wenn…? In düt Book ut Joar 2012 geiht dat üm' Stromutfall. Een, de sik dörch' heele Europa fritt. Allns wech. Nich för’n poor Stünnen, nee, för'n poor Daag! - Ha, dach ik toerst, na jo. Licht ut, mol nich fernsehn, Internet un so, schön, beten Wellness twangswies, oder? Vun wegen.

Allns, wat doot is, gammelt

Nix löppt mihr. De Döörn bi dien Discounter gaht erst gornich mihr op … na, un ... Gild hest jo sowieso nich, de Automaaten - doot. Un dat Eten inne Köhlschapps gammelt, un nich blots uns Eten. Allns, wat doot is, gammelt.

Anne Tanksteeden funkschioneert natürlich ok nix mihr, vun Elektroautos schnack ik gor nich … . Un fix herrscht dat totale Chaos. Spannend. Un leider verdammt realistisch… . Mien Puls tucker bi düsse Lektüür hoch un höger, mien Körper speel verrückt bi't Lesen, super spannend. Mien Bregen brodel. Dat Book hett mien Bewusstsien verännert. Hett mi oprüttelt. Wirkt na. Un ik drück de Duums, wat wi uns, wenn't köhl un köhler wart, in echt, wat wi uns an Riemen rieten doot un tosomenhaalt.

Mutt jo nich allns, wat inne Böker steiht, ok würklich passeern.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 10.40 Uhr auf NDR 90,3 und um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 29.09.2022 | 10:40 Uhr

