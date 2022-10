Stand: 20.10.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Afhangen"

Gesche Gloystein spürt das Tier in sich? Ein wildes? Nein, eher ein ganz faules!

AUDIO: Afhangen (2 Min) Afhangen (2 Min)

"Afhangen"

Ik spöhr dat Deert in mi. Wenn man dat tolett kann een sien animalisch Andeel ok vandag noch ruthalen. In anner Kulturen glöövt de Lüü ok an Seelendeerten, de mit de ehr Charakter verwandt sünd un besünner Egenschapen hebbt. Un ik bün mi seker: Dat deet in mi is een Fuuldeert! An'n 20. Okober is de internationale Dag van de Fuuldeerten, un dat schüllt wi ok fiern!

Fuuldeerten sünd besünner Deerten, se hebbt ehr egen Mikrokosmos. Se leeft de meeste Tiet van ehr Leven hoog baven ob en Boom, dor sünd se seker vör anner Deerten. Un dor hangt se af. Un hangt. Un hangt. Freten de Blöre um jem to und heel besünners: de hebbt ehr körperegen Plantaasch! In dat dichte Fell wassen in dat tropisch Klima Algen, omdat se sik so minn bewegen. Un de könnt se dann ok eten.

Wo plietsch is dat denn bidde?

Goot dat kann ik nich, aver ik hebb hier bi mien Sofa en Bült Schlickerkram um mi rüm opstellt un kann kommodig mol hier un mol dor rinlangen. So een Fuuldeert geiht blots eenmol de Weken van sien Boom runner. Dor maakt dat denn allens, wat he op sien Boom nich kann.

Dor komm ik nich mit hen, man ik glööv, wenn de Welt mi laten wöör, kunn ik dor dicht an kommen. Also mien Tipp: lustert mal nah binnen un fraagt, wat dor för en Deert in jo is! Dat kann natürli ok anners utgahn, un dat is en Gazelle to'n Bispill. Denn kiek ik jo geern bi't Lopen van mien Boom, äh, Sofa, ut to!

