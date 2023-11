Stand: 28.11.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Lamenteeren över Wiehnachtsfans"

Weihnachten ohne Deko? Ohne Kerzen, Glitzern und Süßes? Unmöglich! Ilka Brüggemann geht ihre Checkliste durch.

AUDIO: Lamenteeren över Wiehnachtsfans (2 Min) Lamenteeren över Wiehnachtsfans (2 Min)

"Lamenteeren över Wiehnachtsfans"

Wohen ik ok kieken do: Wiehnachtsdeko is anseggt.

Nu will ik nich wedder anfangen un lamenteeren "Oh, de Sötereen för de Wiehnachtstied, de gifft dat jümmers veel to fröh in't Johr". Nee. Man - is ja so. Un to de Dekoratschoon mutt ik seggen: Klor, veel Glitzer un Lichters in de Stadt sünd wull ganz scheun - jichens - kunnen wi nich so'n beten later damit anfangen?

Wat mi aver an mehrsten argern deiht: Annerlest Johr wull ik kott vör den iersten Advent rode Karsen för mienen Adventskranz kopen - man: geev keen mehr. Un as ik Karsen för den Wiehnachtsboom in de Mitt' vun'n Dezembermaand kopen wull: dat sülvige! Möss ik in't Internet bestellen för düer Geld!

Beter to froh as to laat

Un ik frag mi: Worüm, worüm rennt de Lüüd all in'n Oktobermaand los un köfft allens för de Advents- un Wiehnachtstied in? Kann ik nich verstahn. Wat? Ik? Also - na ja, klor - na de Erfohren vun annerlest Johr heff ik natürlich al miene Karsen för den Adventskranz köfft. Duppelt. Kannst ja nich weten, ob du dat in't tokamend Johr rechttiedig schaffen deihst.

Un för den Wiehnachtsboom: Ja, heff ik ok all teihn Pakete rode Karsen. Ja wat - wi zünd de Lichters öfter mol an. Dekoratschoon? Nee - de heff ik noch nich. Man, dat is wull so twee Weeken her, dor heff ik den Boosatz för en Leevkokenhuus mitbrocht. Worüm? Naja, Vörfreid is ja doch de scheunste Freid, oder? Un nu ööv ik Wiehnachtsleder op min Blockfleut. Seker is seker.

Wiehnachten kummt - dat is wiss!

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 28.11.2023 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch