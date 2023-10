Stand: 20.10.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Husmann"

Kerstin Kromminga fällt aus dem Raster. Ihre Berufe als Krankenhaus-Clownin und Autorin werden nicht überall anerkannt.

"Husmann"

Bloots mol so. Stellen wi us mol eben een Welt vör,in de disse Situatschion wohraftig was:

Een utwussen Mann is mit sien Moder in de Bank. He will een Vollmacht för de Bankkonto van sien Öllern inrichten laaten. De Bankerin brengt em de heele Zedels un Formulare un na de ganze Utfüllen gifft dat noch een poar Frogen. Se frogt de Mann: "Wat sall ick denn hier bi 'Beruf' indragen?" He seggt denn: "Ja kloar, van Beroop bün ick Klinic-Clown un Autor."

Un de Fru van de Bank denn so: "Is dat villicht okay, wenn ick denn as Beroop 'Husmann' henschrieven do?"

Kien Anerkennen vun Jobs, de nich 0815 sind

Ick bün fassungslos, bit nu, denn: Mi is haargenau dat passert, bloots annersrum. Doar bün ik nu 53 Joar, hebb studeert, mien heele Leewen arbeit un een Bült hochprofessionelle Jobs makt. Ick hebb jümmers mien Geld verdeent un ok völ Erfolg hat. Un ick hebb mi butendem alltieds för de Rechte van Froonslüd insett. Un denn sowat?

"Is dat villicht okay, wenn ick hier as Beroop 'Huusfru' henschrieven do?" Nix tegen Husarbeit un Mama of Papa weesen un so - dat sünd super wichtige Jobs, de ok völs to minn in de Reken sünd. Ick hebb denn doar in de Bank slichtweg eenfach 'Ne, dat is noch okay!", seggt.

Man so een Froog kann een doch hütigendags nich stellen, bloots wiel de Computerprogramm de Jobs "Klinic-Clownin" un "Autorin" nich kennen deit? Un denn froog ick mi: woso egentlich nicht?

