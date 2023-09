Stand: 19.09.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Gedüür, Pien kummt"

Ines Barber geht's so wie vielen anderen auch: Man wartet so lange auf den Arzttermin, bis die Schmerzen von alleine weg sind.

Mien Oma harr en knallhartet Motto för ehre Gesundheit: "Wat vun alleen kümmt, geiht vun alleen wedder weg!" Un schasst di wunnern, Oma is mit düsse Gangart Midde tachentig worrn.

Hüüt löppt dat anners. Wi sünd goot versorgt. Hebbt x verscheden Dokters, de kümmert sik üm di. Na, okay - mehrstens, mit Schangs, doch doch, blots - du brukst Gedüür. Ehr dat du hüüt bien Facharzt lannst, dor kann't duern. Oder kriggst du as normale Kassenpatient op'n Stutz en Termin bien - na, to'n Bispeel, bien Orthopääd? Sühst woll.

Bruukst du fix een Termin, kann dat wat duuern

Ik kunn mi letzt meist nich mihr bewegen, dor weer böös wat ut de Reeg in mien Krüüz. Man wat weer? In twee Maanden hebbt se eerst en Termin för mi funnen. Na super. Bit dorhen humpel ik hier dörch de Gegend. Trepp hoch, Trepp rünner. As Quasi Modo kruup ik Dag för Dag dörch mien Alldag.

Un denn kreeg ik baven op to ok noch Pien in'n Foot. Na, bald kann ik den Löpel afgeven, dach ik. Mien Trost: Tominst heff ik jo en Termin - duert noch‘n beten, man denn warr ik den Dokter wat vertelln, un dat kann nu duern.

Pien? Welke Pien?

Ehrgüstern fallt mi op: Oh, Minsch, mi deit nix weh. De Rüch, allerbest. De Foot, naja, to'n uthalln. Dammich, ik heff doch bald mien kostbor Termin bien Orthopäd? Mutt ik wedder afseggen.

Oma harr Recht: Wat vun alleen kümmt, geiht vun allen weg! - Schönen Schiet. Wennehr sik al Patienten so opföhrt, denn kann mien Dokter dicht maken. Nee, ik will mol nett sien, ik gah dor hen, sünd noch twee Weeken, dor kann veel mallöörn.

