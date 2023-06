Stand: 07.06.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "De Hotel-Automat"

Die Geschäfte haben geschlossen und Gerrit Hoss benötigt noch eine neue Zahnbürste. Was nun?

"De Hotel-Automat"

Kennt woll jeder: Büst in'n Urlaub un markst, du hesst doch wat vergeten. Tähnböst, Handykabel oder so. Ja un denn treckt Du ja erstmal en lange Snuut. Besünners, wenn Du laat ankamen büst un keen Laden oder Tanksteed mehr op hett.

Klor kannst Du ok an de neegste Stuuv ankloppen un üm en lüttbeten Tähnpast snurren. Man dat versöök man kott vör Middernacht. Nütt ja nix. Is mi jüst so passeert. Ik heff al an dacht, mi de Past op'n Wiesfinger to smeren un dormit to putzen... Du, un den keem as "Phönix ut Asch" de Erlösen. En Hotel-Automat op'n Flur!

Wat dat dor nich allens gifft!

Un de weer beter sorteert as so mennigeen Laden. Oder kott: Geev nix, wat dat nich geev. Un dor weer ik richtig verbiestert, wat anner Lüüd so mitnehmt op Reisen. Klei mi an de Fööt!

Klor geev dat dor neven mien Tähnpast ok Bargen an Schokolad, Nöten un Bontsche. Also Sex-Speeltüch, dat süht en ja ok in jedeen goot sorteerten Automaten op de Autobahnraststeed. Man wat een in'n Hotel mit Tomatensoße ahn Kochsteed un Spaghetti anfangt, dat weet ik ok nich. Viliicht falls mal en Vampir övernachten deit, wieldat sien Gruft Waterschaden hett. De kann ja mit Beer un Limonaad nix anfangen.

Ach, un denn wern dor ok noch Strumpbüxen binnen. Dat weer denn de Punkt, wo ik dacht heff: In so en Hotel, wo ik tosamen mit Vampiren un Bankrövern ünner en Dack slapen mutt, fohr ik nich noch enmal.

