Kolumne: Hör mal 'n beten to "All 11 Minuten"

Die Hamburger Autorin, Ohnsorg-Theater Mitarbeiterin und freie Rednerin Carina Dawert behandelt heute in der plattdeutschen Morgenplauderei das Thema "Dating-Kultur unter Corona-Bedingungen".

In düsse Tieden op en Date to gahn, gifft en ja richtig en Geföhl vun Nervenkitzel. Risiko. Leven an't Limit. So as de Schachtel Pralinen bi "Forrest Gump": Du weetst nie nich, wat du kregen deihst, un wenn't richtig schietig lopen deiht, denn kriggst du ok noch en Virus gratis bavento. Nüms schrievt ja in sien Online Dating Profil: Mien Hobbies sünd Ünnergrund-Parties, Impfgegner-Demos un vegan kaken na Attila Hildmann. Also ik heff dat tominnst noch nienich leest.

Hartlichen Glückwunsch, seggt denn de Singlebörse, all elf Minuten verleeft sik en Virusvariante in en Virusdreger.

Bregenklöterig un Longshirt över den Moors

Aver nu mal in'n Eernst: En Saak hett sik siet Corona nu wirklich nich ännert. Du weetst bi so'n Blind Date eenfach nienich, wokeen dor opdükern deiht. Villicht is dien Date ja bregenklöterig oder süht völlig anners ut as op sien Fotos.

Villicht driggt he ok en Longshirt, dat över den Moors hangen deiht - dorför bün ik persönlich eenfach to oolsch oder veel to 90er. Aver dat mit Afstand slimmste weer: De Keerl dükert op, süht sympathisch ut, hett en klore Stimm, seggt fründlich "Moin", kümmt neger, un denn künnigt sik wat Afsünnerlichet an - untwors dörch de Nees: De Keerl rüükt na Kokosnööt. Also dor hört för mi de Toleranz wirklich op. De kann direktemang wedder trüch na sien Kokosplantaage in sien Baadstuuv gahn. Levde geiht ja nu mal nich blots dörch den Magen, sünnern ok dörch de Nees.

Dat kribbelt und dat puckert

Un jedet Mal wenn du töven deihst op dien Date, kribbelt dat so schöön, dat Hart puckert. Du kriggst dat kole Gresen. Un elkmal wedder fraagst du di sülvst: Woso to'n Düvel maak ik dat? Tja, In't Leven un bi't Daten gifft't even keen Garantie. Aver egens kannst du blots gewinnen. Also nix as rut un all elf Minuten eenmol grienen un "Moin" to jichtenseen seggen.

