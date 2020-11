Jetzt im Livestream: "Ferteel iinjsen" mit virtueller Gala Stand: 21.11.2020 11:00 Uhr Beim friesischen Schreibwettbewerb "Ferteel iinjsen" haben NDR 1 Welle Nord und das Nordfriisk Instituut zum elften Mal die besten Kurzgeschichten in nordfriesischer Sprache gesucht - und gefunden. Wir übertragen die Gewinnergala live.

"Ales ööders" - alles anders - ist nicht nur die Überschrift des diesjährigen friesischen Schreibwettbewerbs. "Ferteel iinjsen" endet dieses Mal nämlich auch anders: Die Abschlussveranstaltung für die Gewinnerinnen und Gewinner findet erstmals virtuell statt. Wir streamen live ab 14 Uhr Gala aus der Halle der Nordseeakademie in Leck.

Die Autoren sowie die Vertreter von Politik, Verbänden und Vereinen haben alle schon "herzliche Ausladungen" bekommen - nur Moderatorin Elin Hinrichsen, Musiker Matthis Brodersen von Föhr und die Vorleser sind im Saal der Nordseeakademie. Dort wird das Geheimnis gelüftet, welche der dieses Mal über 60 Geschichten gewonnen haben. Die Siegerinnen und Sieger erwarten Preise im Gesamtwert von 1.600 Euro, gesponsert von der Amrum Touristik.

Höchste Beteiligung junger Friesen

In diesem Jahr haben mehr als 60 Autorinnen und Autoren mitgemacht. Mehr waren es nur vor 19 Jahren beim Start des friesischen Schreibwettbewerbs. Und: Mehr als 20 Geschichten kommen von Schülerinnen und Schülern. Ein so hohes Engagement junger Friesen gab es bei "Ferteel iinjsen" noch nie. Auf diese Entwicklung sind die Initiatoren besonders stolz.

Publikumspreis wird über Onlinevoting entschieden

Auch den begehrten Publikumspreis soll es trotz Corona geben. Während bei den vergangenen zehn Ausgaben des Schreibwettbewerbs nur alle vor Ort Anwesenden ihre Stimme für den Preis abgeben konnten, geht das bei der elften und ersten virtuellen Ausgabe der Gala nur online - für alle. Sobald die Gewinnergeschichten feststehen, startet das Voting, zu finden auf ndr.de/wellenord und in der NDR SH App. Bis zum 24. November 2020 können Stimmen unter ndr.de/sh abgegeben werden. Am 25. November wird der Preisträger oder die Preisträgerin des Publikumspreises dann online und in der Radiosendung "Von Binnenland und Waterkant" ab 19 Uhr vorgestellt.

"Ferteel iinjsen" wird seit 2001 gemeinsam vom Nordfriisk Instituut in Bredstedt und NDR 1 Welle Nord ausgerichtet.

