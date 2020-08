Stand: 11.08.2020 17:00 Uhr

Woans un woso snacken Lüüd Plattdüütsch?

To düsse Ümfraag söökt Studentin Christin Rathje (24) Lüüd, de Lust hebbt op en paar Fragen to antern. Se studeert in Flensborg bi Perfesser Willi Diercks un schrifft doröver denn ehre Bachelorarbeit. Woans se op dat Thema kamen is, hett se uns vöraff vertellt: "Das Plattdeutsche war immer sehr präsent, besonders interessant wurde es für mich jedoch erst, als ich gemerkt habe, wie vielfältig Platt ist."

Platt snacken as Kind

As Kind hett se verscheden Varianten vun Plattdüütsch höört un nu is se in de Laag doröver to forschen. "Ein Umzug von der Husumer Umgebung nach Dithmarschen zeigte, dass sich Begriffe und Betonungen regional so stark unterscheiden, dass ich die Worte als Kind teilweise nicht mehr erkennen konnte." Un wat gift dat en schöneret Thema för de Affslussarbeit, as Plattdüütsch? Dat Thema is also "Plattdeutsch - Wie und warum sprechen Menschen Niederdeutsch?" Wokeen de junge Frau bi ehre Arbeit ünnerstütten much? Ganz eenfach. Hier klicken un denn geiht dat los. Veel bedder as Krüüzwort-Radels to lösen.

Studentin Christin Rahtje ruft zur Plattdeutsch-Umfrage auf NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 17.08.2020 19:50 Uhr Nu seid jim gefragt: Christin möcht jim beten op de Link to klicken un an ehre Umfrag teilzunehm. Lust op en paar Fragen to antern?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 17.08.2020 | 21:00 Uhr