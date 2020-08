Sendedatum: 01.08.2020 09:40 Uhr

SHMF: Sabine Meyer spielt Konzert auf Dachterrasse

Das Schleswig-Holstein Musik Festival findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders und kleiner statt. Zum Beispiel mit einem exklusiven Konzert der Grande Dame der Klarinette, Sabine Meyer, auf einer Dachterrasse in Elmshorn. Sie ist mit ihrem Mann Reiner Wehle am Freitag für Gerda Wallrabenstein zu Hause aufgetreten. Für diesen "Glücksmoment" hatte sich die Elmshornerin bei NDR 1 Welle Nord beworben. Die großen Erlebnisse fehlten Gerda Wallrabenstein in diesem Jahr. "Als ich SHMF-Karten zurückgeschickt habe, da hätte ich heulen können", sagt sie. Umso mehr freute sie sich über das gewonnene Konzert.

Meisterklasse auf Elmshorner Dachterrasse

Zum ersten Mal trat die Klarinettistin vor so einen kleinem Publikum auf. Sabine Meyer ist sonst auf den großen Bühnen in der ganzen Welt zu Hause. Eine kleine Auswahl klassischer Stücke verschiedener Epochen, darunter auch Mozart, spielten Meyer und ihr Mann für den kleinen Elmshorner Kreis. "Es ist ganz egal, ob 2.000 oder sieben Zuhörer. Hauptsache man spielt live und in so einer schönen Umgebung", findet die Klarinettistin. "Leute, die es genießen und dankbar sind. Was kann es Schöneres geben." Den Kaffee und frischen Apfelkuchen schienen Gerda Wallrabenstein und ihre Freunde während des Auftritts ganz vergessen zu haben. Ganz gebannt lauschten sie dem Spiel der Klarinettisten. Auch Nachbarn hörten von ihren Balkonen aus zu.

"Es ist traumhaft"

Als die Musiker ihre Instrumente schon eingepackt hatten und zum Kuchen griffen, konnte Gerda Wallrabenstein noch nicht ganz glauben, was da gerade passiert war. "Genießen kann ich es heute Abend, wenn sich hier der Trubel gelegt hat und ich über alles nochmal nachdenken kann", sagte sie. "Es ist traumhaft."

