Stand: 08.06.2021 13:00 Uhr Karten für das NDR Elbphilharmonie Orchester gewinnen

Es geht wieder los! Erleben Sie das NDR Elbphilharmonie Orchester live. Wir schenken Ihnen 5 x 2 Karten für das Konzert am Sonnabend, den 12. Juni 2021 in der Musik- und Kongresshalle Lübeck. Mexikanisches Feuer trifft schwedische Coolness: mit Carlos Miguel Prieto am Pult und Weltklasse-Trompeter Håkan Hardenberger als Solist feiert das NDR Elbphilharmonie Orchester das 66-jährige Jubiläum einer Uraufführung. Erleben Sie Bernd Alois Zimmermanns Trompetenkonzert "Nobody knows de trouble I see". Zurücklehnen und genießen.

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Auf diesem Weg landen Sie im Lostopf. NDR Schleswig-Holstein wünscht Ihnen viel Glück!

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

