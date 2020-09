Sendedatum: 23.09.2020 20:20 Uhr

Karten für das NDR Elbphilharmonie Orchester gewinnen

Wir schicken Sie zu einem Klassik-Konzert der besonderen Art. Erleben Sie das NDR Elbphilharmonie Orchester im Kieler Schloss. Wir verlosen in der Sendung Von Binnenland und Waterkant 3 x 2 Karten für Beethovens Eroica mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester in Kiel am 25. September um 18.30 Uhr oder 20:30 Uhr.

Zur Veranstaltung Beethovens Eroica im Kieler Schloss Das Warten hat ein ein Ende: Alan Gilbert eröffnet mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester die Konzertsaison in Kiel. Auf dem Programm des knapp einstündigen Konzerts steht Beethovens "Eroica". mehr

Bitte gründlich lesen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel um Ballettkarten für das Opernhaus in Kiel wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

