Die ganz persönlichen Buchtipps

Ein Buchtipp von Horst Hoof

Darum geht es: Bastian fährt über Weihnachten nach Hause und findet sich in der alljährlichen Schleife von weihnachtlichen Fressorgien und jeder Menge Alkohol wieder. Das I-Tüpfelchen ist aber die überraschende Begegnung mit seiner Exfreundin - die ist nämlich inzwischen mit seinem Bruder liiert. Und egal, ob wir mit unserem ganz eigenen Weihnachtsfest zufrieden sind - ein bisschen was von uns selbst entdecken wir auf jeden Fall in diesem Buch und strapazieren ganz nebenbei unsere Lachmuskeln.



Verlag: Rowohlt

ISBN-Nr.: 978-3-499-63329-4

Preis: 9,99 Euro

Ein Buchtipp von Mandy Schmidt

Darum geht es: Jasmine liebt ihre Arbeit und als sie für ein ganzes Jahr freigestellt wird, weiß sie überhaupt nicht mehr, was sie tun soll - und wer sie eigentlich ist. Sie beginnt, ihren Nachbarn Matt zu beobachten. Der braucht seine Familie und den Alkohol. Ohne sie steht er vor dem Abgrund. Jasmine und Matt haben noch nie miteinander gesprochen, doch dann laufen sie sich über den Weg und alles ändert sich - in dem Jahr in dem sie sich trafen.



Verlag: Fischer

ISBN-Nr.: 978-3-596-52116-6

Preis: 12 Euro

Ein Buchtipp von Jan Bastick

Darum geht es: Mit großem Tatendrang hat sich der US-Drogenfahnder Art Keller daran gemacht, in die Strukturen der mexikanischen Drogenmafia einzudringen - mit Erfolg. So viel Erfolg, dass die Drogendepots reihenweise auffliegen und die Narcotraficantes die Jagd auf ihn eröffnen. Nachdem sein Mitarbeiter von den Gangstern zu Tode gefoltert wurde, schwört Art Keller Rache und startet einen gnadenlosen, blutigen Feldzug gegen die Drogenbarone. Zu spät bemerkt er, dass er sich damit neue Feinde macht - und die sitzen in Washington.



Verlag: Suhrkamp

ISBN-Nr.: 978-3-518-46200-3 - nicht mehr lieferbar: gebraucht kaufen oder in der Bücherei suchen

Preis: 12 Euro

Ein Buchtipp von Insa Söhrnsen

Darum geht es: Warum in jedem noch so schäbigen Outfit auch eine "Pretty Woman" stecken kann, warum ein zweites X-Chromosom eine feine Sache ist und wie man am schönsten überreagiert - Dora Heldt hat einfach auf alles die richtige Antwort!





Verlag: dtv

ISBN-Nr.: 978-3-423-21830-6

Preis: 10,95 Euro

Ein Buchtipp von Insa Söhrnsen

Darum geht es: Er beobachtet sich selbst, der Autor und Literaturkritiker. Und Ijoma Mangold liebt es, einfach mal das Gegenteil von dem zu sagen, was gerade überwiegend Meinung oder politisch korrekt ist. Und so lässt er in seinem Tagebuch das Jahr Revue passieren: in wortgewandter Art und Weise betrachtet er dabei Themen wie Trump, Boris Johnson und Greta, aber auch seine eigene Schulzeit oder der Feminismus müssen dran glauben. Und natürlich Corona. Ijoma Mangold zeigt uns, wie wir zu Meinungen kommen, und sie im besten Fall auch mal wieder los werden.



Verlag: Rowohlt

ISBN-Nr.: 978-3-498-00119-3

Preis: 22 Euro

Ein Buchtipp von Insa Söhrnsen

Darum geht es: Wenn aus Pubertieren Erwachsene werden, bleiben die Eltern zurück - sie werden Ältern - ein bisschen belächelt und plötzlich wieder allein zu Haus. Keine Wäscheberge, kein leergefutterter Kühlschrank - ein völlig neues Lebensgefühl, nur ob es ein gutes oder ein schlechtes Lebensgefühl ist? Das müssen alle Ältern für sich entscheiden.



Verlag: Piper

ISBN-Nr.: 978-3-492-07064-5

Preis: 15 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Frerk will ein großes Weihnachtsfest mit der gesamten Verwandtschaft feiern - das artet natürlich in viel Arbeit aus. Charmante Idee: jeder Gast schreibt für die anderen ein Gedicht - das können wir auch in Corona-Zeiten nachmachen!



Verlag: Isensee-Verlag

ISBN-Nr.: 978-3-7308-1726-1

Preis: 9,90 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Über dreihundert Begriffe und Redewendungen haben die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zu diesem Buch "tostüert" (beigesteuert) - da steckt jede Menge Originalität, Witz und Sprachkraft drin.





Verlag: Ellert & Richter Verlag

ISBN-Nr.: 978-3-8319-0778-6

Preis: 12 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Geschichten von Geistern und Dämonen, auch was richtig zum Gruseln - und das alles auf Hoch- und Plattdeutsch, denn Autor Willi Höfig hat die Geschichten übersetzt und stellt beide Fassungen gegenüber - da können wir uns also beim Plattlernen gruseln oder beim Gruseln Plattdeutsch lernen!

Verlag: Marless

ISBN-Nr.: 978-3-9819019-4-8

Preis: 17 Euro

Ein Buchtipp von Lina Bande

Darum geht es: Rostock im Jahr 1350: Der kleine Kaspar ist endlich zehn Jahre alt und darf mit dem Vater als Schiffsjunge zur See fahren. An Bord entdeckt er einen blinden Passagier: Die Katze Käthe. Gemeinsam erleben die beiden eine abenteuerliche Schiffsreise auf der Ostsee. Ein zauberhaftes Bilderbuch!

Verlag: Hinstorff

ISBN-Nr.: 978-3-3560-1591-1

Preis: 9,99 Euro

Ein Buchtipp der Buchhändlerin Gabriele Niebuhr

Darum geht es: Minke van Horn war Meeresbiologin, ist jetzt Kriminalkommissarin und hat bei ihrem ersten Fall gleich eine harte Nuss zu knacken: Die Nordsee spült bei einem Sturm ein menschliches Skelett frei, das schon seit Jahrzehnten im Marschboden gelegen haben muss. Wer war die Tote? Über die kleine Hallig Nepken legt sich friesisches Schweigen.



Verlag: Ullstein

ISBN-Nr.: 978-3-864931307

Preis: 12,99 Euro

Ein Buchtipp der Buchhändlerin Gabriele Niebuhr

Darum geht es: Wer kennt sie nicht - die Augsburger Puppenkiste? Thomas Hettche hat ihr einen Roman gewidmet! Die Geschichte von Urmel aus dem Eis, Kater Mikesch, Lukas, dem Lokomotivführer und vor allem von der Frau, die diese Marionetten geschnitzt hat. "Herzfaden" erzählt von der Kraft der Fantasie in dunkler Zeit und von der Wiedergeburt der Augsburger Puppenkiste nach dem zweiten Weltkrieg.



Verlag: Kiepenheuer&Witsch

ISBN-Nr.: 978-3-462-05256-5

Preis: 24 Euro

Ein Buchtipp der Buchhändlerin Gabriele Niebuhr

Darum geht es: Eine bunte Sammlung von Vorlesegeschichten! Es geht um Wollmäuse, den König der Äpfel, einen Elefanten, der Lesen lernen möchte und vieles mehr. Und geschrieben wurden die Geschichten nicht nur von Autoren und Autorinnen, die für Kinder schreiben: so haben zum Beispiel auch Feridun Zaimoglu und Juli Zeh Geschichten beigetragen.



Verlag: Kiepenheuer&Witsch

ISBN-Nr.: 978-3-462-00041-2

Preis: 22 Euro

Darum geht es: Claudia Hagge wächst in einer kleinen Gemeinde vor Flensburg in einem alten, baufälligen Pastorat auf. Die Landschaft und die Menschen eine Idylle für ein Kind. Der Haken: Ihr Vater ist Pastor und von klein auf lernt sie, dass das ein Leben im "Ausnahmezustand" bedeutet. Denn im Haus kehrt nie Ruhe ein, die Gemeinde und Hilfsbedürftige stehen immer an erster Stelle.

Verlag: Lübbe

ISBN-Nr.: 978-3-7857-2662-4

Preis: 22 Euro