Wie aus Helgoland Westerland wurde

Der eingefleischte Fan weiß es natürlich schon lange: Die Ärzte veröffentlichen am 8. Februar unter dem Titel "They've Given Me Schrott - The Outtakes" eine neue CD-Box, auf der die Berliner eine Sammlung von nie veröffentlichten Raritäten zusammengetragen haben.

Ein Klassiker etwas anders

Auf dieser Sammlung von längst verschollen geglaubten Tönen befindet sich auch eine Demo-Version ihres Klassikers "Westerland". In dem Hörbeispiel wird deutlich: In seiner Urfassung war der Titel damals noch der Insel Helgoland gewidmet.

"Ich will zurück nach Helgoland" NDR 1 Welle Nord - Horst und Mandy am Morgen - 29.01.2019 05:05 Uhr Die Urfassung des Hits "Westerland" von Die Ärzte war eigentlich der Hochseeinsel Helgoland gewidmet. So ist es dem neuen Outtake-Album der Band zu entnehmen.







Der Grund für die Änderung war vermutlich, dass das Trio 1988 sein vermeintliches Abschiedskonzert auf Sylt geplant und legendär zelebriert hatte. Außerdem hat eine Prise Ironie zum Thema "Westerland" den drei Punk-Rockern dann wohl letztendlich doch noch mehr Spaß bereitet. Aber das ist reine Spekulation.

Detailänderungen im Text

Neben dem Titel wurden dem Text lediglich einige Details entnommen, die Helgoland konkret zugeschrieben sind.

Helgoland: "Ich träume von den Felsen

Von Sonne, Meer und Wind,

ich träume von der Insel

wo alle glücklich sind."

Westerland: "Es ist zwar etwas teurer,

Dafür ist man unter sich

Und ich weiß jeder Zweite hier

Ist genauso blöd wie ich"



