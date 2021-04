Stand: 07.04.2021 14:28 Uhr Wie alt ist Ihr ältestes Elektrogerät?

Ob Opas alter Röhrenfernseher oder eine elektrische Zahnbürste aus Kindertagen: Horst Hoof und Mandy Schmidt suchen Schleswig-Holsteins älteste Elektroschätze. Die Kaffeemaschine, die unsere Moderatoren jeden Morgen wach macht, hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, aber macht immer noch einen guten Job. Mandy verwendet noch heute einen Multizerkleinerer ihrer Oma, Horst dagegen steht vor allem auf den Vintage Look: Sein Toaster zum Beispiel sieht nur alt aus, ist aber neu. Doch unsere Morgenmoderatorin kann unmöglich die Einzige sein, die auf Altbewährtes setzt. In "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" suchen Horst und Mandy die ältesten Elektrogeräte, die in Schleswig-Holsteins Haushalten noch in Betrieb sind.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten

Sie haben etwas zu dem Thema der Sendung beizutragen oder haben selbst den ein oder anderen Elektroschatz im Haushalt, den sie noch immer benutzen? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Oder laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 08.04.2021 | 05:05 Uhr