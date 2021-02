Sendedatum: 23.02.2021 05:05 Uhr Strategien gegen Lagerkoller in Corona-Zeiten gesucht

Seit fast einem Jahr sitzen viele von uns nun bereits zu Hause. Zwischen Homeschooling, Homeoffice, Kinderbetreuung und Haushalt ist es gar nicht so leicht, sich nicht die gute Laune verderben zu lassen. Doch die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner halten tapfer durch und deshalb wollen wir wissen: Was ist Ihre Strategie gegen den Lagerkoller? Was motiviert Sie zwischen Pandemie, Lockdown und Co. und was wollen Sie vielleicht sogar für immer beibehalten?

Neben Spaziergang und Gartenarbeit gibt es doch sicherlich noch mehr. In "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" sammeln Horst Hoof und Mandy Schmidt am Dienstag Schleswig-Holsteins Ideen, um den Lagerkoller zu vermeiden.

Was tun Sie, um bei Laune zu bleiben?

Haben Sie einen Tipp gegen Lagerkoller? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Oder laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 23.02.2021 | 05:05 Uhr