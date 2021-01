Sendedatum: 19.01.2021 06:00 Uhr SH räumt auf: Stirbt die "Wenn, dann da-Schublade" aus?

In der Pandemie wird in vielen Wohnungen und Häusern aufgeräumt, ausgemistet und für Ordnung gesorgt. Doch was ist mit der sagenumwobenen "Wenn, dann da-Schublade". Der Ort, an dem die letzten Batterien für die Fernbedienung liegen, das Kleingeld aus dem Schweiz-Urlaub 2007, und die Schrauben, die den Kleiderschrank zusammenhalten. Horst und Mandy sind große Fans ihrer "Wenn, dann da-Schubladen" und fragen sich: Stirbt die in Schleswig-Holstein aus, wenn alle so viel aufräumen und ausmisten?

