Stand: 10.09.2020 17:00 Uhr

Frag Schleswig-Holstein: im Gruppenchat nicht antworten?

Bei Gewissensfragen kann es knifflig werden. Sage ich dem gesprächigen Sitznachbarn im Bus, wenn ich mich gerade nicht unterhalten möchte? Ist es in Ordnung, mit dem Chef bei Facebook befreundet zu sein? Manchmal kommt man mit der Alltagsmoral an seine Grenzen. Unsere Moderatoren Horst Hoof und Mandy Schmidt helfen gerne und fragen Schleswig-Holstein. NDR 1 Welle Nord Hörer stimmen ab. Was ist für Sie in Ordnung und was geht gar nicht? Stellen Sie Ihre Gewissensfrage.

Hörerin Nina aus Kiel beschäftigt eine Frage: Ist es okay in einem Gruppenchat auch mal nicht zu antworten? Gerade in Chats mit vielen Teilnehmern gibt es oft rege Beteiligungen und schnelle Themenwechsel. Doch was ist, wenn man sich mal nicht in ein Gespräch einbringen möchte und stattdessen schweigt? Wie denkt Schleswig-Holstein darüber?

Horst und Mandy fragen Schleswig-Holstein

UMFRAGE Mögliche Antworten In Gruppenchats nicht antworten? Geht gar nicht. Völlig ok. Abstimmen Ergebnisse

Die beiden Moderatoren am Morgen wollen diese Frage gemeinsam mit Ihnen klären. Stimmen Sie ab und helfen Sie Nina aus Kiel bei ihrer Gewissensfrage.

Unsere Moderatoren klären Ihr Dilemma

Was beschäftigt Sie? Horst und Mandy fragen Schleswig-Holstein. Schicken Sie uns einfach Ihr Alltagsdilemma im Messenger der NDR Schleswig-Holstein App.

Mehrfach-Abstimmungen sind möglich, die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Oder nutzen Sie das Formular. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Vorname: * Nachname: * Telefon: * Wohnort: * "Frag Schleswig-Holstein" - Ihre Frage: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Horst und Mandy am Morgen | 11.09.2020 | 05:00 Uhr