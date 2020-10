"Gefragt - Gejagt": Horst Hoof tritt gemeinsam mit Hörer an Sendedatum: 28.10.2020 05:05 Uhr In der Sendung am 28. Oktober wird NDR 1 Welle Nord Hörer Enno Horstmann aus Lauenburg gemeinsam mit Morgenmoderator Horst Hoof gegen die "Jäger" in der ARD ins Rennen gehen.

Die ARD Quizsendung "Gefragt - Gejagt" mit Moderator Alexander Bommes startet in eine neue Spezialausgabe. Vom 26. bis 30. Oktober 2020 treten täglich Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren im Team mit ihren Hörerinnen und Hörern an. Für NDR 1 Welle Nord geht unser Moderator am Morgen, Horst Hoof, an den Start - und hat dabei tätkräftige Unterstützung: Enno Horstmann aus Lauenburg wird an seiner Seite in Hamburg mitraten. Aufgezeichnet wird die Sendung bereits am Sonnabend. Am Mittwoch, den 28. Oktober können Sie den beiden vor dem Fernseher die Daumen drücken - dann wird diese Sendung ab 18 Uhr im Ersten gezeigt.

Das Spielprinzip der Quizrunde

Die Show kurz und knapp erklärt: Die Moderator-Hörer-Teams erspielen sich in einer Schnellraterunde einen Geldbetrag, den sie im Anschluss gegen die "Quizjäger" verteidigen müssen. Der Betrag, der am Ende übrig bleibt, ist der Gewinn für das Team. Der Gewinnanteil von Team Horst Hoof wird an den Verein Doppelpass e.V. gespendet, der krebskranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.

AUDIO: "Gefragt - Gejagt": Moderator Alexander Bommes gibt Tipps (2 Min)

Schleswig-Holsteins plietschester Schnell-Quizzer

Dem Spielprinzip der Fernsehshow "Gefragt - Gejagt" folgte auch NDR 1 Welle Nord. Wir haben Schleswig-Holsteins plietschesten Schnell-Quizzer gesucht. Eine Woche lang spielten wir täglich eine Schnellraterunde. Geschwindigkeit war dabei Trumpf. Als Hörer mit den meisten richtigen Antworten hat sich Enno Horstmann qualifiziert und gegen die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchgesetzt. Wir wünschen Horst und Enno viel Glück!

