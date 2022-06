"Gefragt - Gejagt": Gehen Sie mit Horst Hoof ins Rennen Stand: 08.06.2022 05:05 Uhr Sie wollen im Team mit Horst Hoof gegen die "Jäger" antreten? Füllen Sie das Formular aus - und mit etwas Glück sind Sie dabei.

Die ARD Quizsendung "Gefragt - Gejagt" mit Moderator Alexander Bommes startet in eine neue Spezialausgabe. Vom 27. Juni bis zum 01. Juli 2022 treten täglich Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren im Team mit ihren Hörerinnen und Hörern an. Für NDR 1 Welle Nord geht unser Moderator am Morgen, Horst Hoof, an den Start. Beim dritten Mal ist hoffentlich mit Ihrer tätkräftigen Unterstützung der Sieg drin.

Die Show kurz und knapp erklärt: Die Moderator-Hörer-Teams erspielen sich in einer Schnellraterunde einen Geldbetrag, den sie im Anschluss gegen die "Quizjäger" verteidigen müssen. Der Betrag, der am Ende übrig bleibt, ist der Gewinn für das Team. Horst Hoof wird seinen Anteil an den Verein Kiel hilft e.V. spenden, der Geflüchtete, Frauenhäuser und Obdachloseninitiativen unterstützt.

Gesucht: Schleswig-Holsteins plietscheste Schnell-Quizzer

Dem Spielprinzip der Fernsehshow "Gefragt - Gejagt" folgt auch NDR 1 Welle Nord. Wir suchen Schleswig-Holsteins plietscheste Schnell-Quizzer. Ab 13. Juni spielen wir eine Woche lang jeden Morgen eine Schnellraterunde. In 60 Sekunden gilt es, möglichst viele richtige Antworten zu geben. Die Hörerin oder der Hörer mit den meisten richtigen Antworten fährt gemeinsam mit Horst nach Hamburg in die Show.

Sie sind schnell und schlau und damit das Ass im Ärmel von Horst Hoof? Dann füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Mit etwas Glück reisen Sie zusammen mit Horst Hoof zur Quizshow "Gefragt -Gejagt" und erleben ein aufregendes Wochenende am 25. und 26. Juni 2022 in Hamburg, inklusive Übernachtung im Hotel.

Bitte lesen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserer Möglichkeit für eine Teilnahme an der Fernsehquiz-Show "Gefragt - Gejagt" wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Füllen Sie das Formular aus, um mitzuquizzen.

Vorname: * Nachname: * Wohnort: * E-Mail: * Geburtstag: * Telefon: * Warum müssen Sie unbedingt ins NDR 1 Welle Nord "Gefragt Gejagt"-Team?: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 13.06.2022 | 05:05 Uhr