Stand: 23.02.2021 15:00 Uhr Familienunternehmen: Wer ist hier der Boss?

In wahrscheinlich jedem Ort in Schleswig-Holstein gibt es sie: Familienunternehmen. Sei es der Malermeister, die Steuerberaterin oder der Familien-Bauernhof. Der Duden definiert sie als "Unternehmen, die sich im Besitz einer Familie befinden [und von Familienmitgliedern geleitet, betrieben werden]".

Das war schon immer so oder offen für Neues?

Klingt gut und Mehrgenerationenbetriebe können eine tolle Sache für alle sein. Erfahrungen werden weitergereicht und Kunden profitieren von einem vertrauten Verhältnis. Oft gibt die junge Generation auch Impulse, um die Firma in eine neue Richtung zu lenken. Da wird aus dem Elektromeisterbetrieb der Smart-Home-Experte und die Jung-Landwirtin arbeitet plötzlich fast mehr am Rechner als im Stall. Es ist aber nicht nur alles immer eitel Sonnenschein. Sätze wie "Das war schon immer so!" oder auch "Das hat Opa schon so gemacht!" blockieren eventuell nötige Erneuerungen. Horst und Mandy stellen deshalb mit einem leichten Augenzwinkern die Frage: "Wer ist hier der Boss?". Also zu wem gehen zum Beispiel die Mitarbeiter, wenn sie etwas zu bereden haben?

