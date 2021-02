Sendedatum: 04.02.2021 05:05 Uhr Einfach Danke sagen am "Danke-Einem-Briefträger-Tag"

Ein Bild, an das wir uns alle gewöhnt haben: Der pfeifende Briefträger, der morgens ein Konzert für die ganze Straße gibt oder auch die zuverlässige Postbotin, die jeden Tag gut gelaunt vorbeikommt und jeden freundlich grüßt. Doch haben wir uns eigentlich schon mal dafür bedankt, dass sie bei jedem Wetter ihre Arbeit verrichten? Klar, das kann man täglich machen, aber es gibt auch einen jährlichen "Danke-Einem-Briefträger-Tag" - der immer am 4. Februar stattfindet.

Egal ob uns unsere Briefträgerinnen und Briefträger heiß ersehnte Briefe, Werbebroschüren oder auch mal Rechnungen zustellen - wir wollen gemeinsam Danke sagen. In "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" sammeln Horst Hoof und Mandy Schmidt am Donnerstag Schleswig-Holsteins Dankesbotschaften an unsere Postboten.

Wer bekommt von Ihnen ein dickes Dankeschön?

Schreiben Sie es uns im Messenger der NDR Schleswig-Holstein App oder - noch besser - schicken Sie uns eine Sprachnachricht mit ihrer persönlichen Dankesbotschaft an den Zusteller ihres Vertrauens. Horst Hoof bastelt daraus dann einen Danke-Song für unsere Briefträgerinnen und Briefträger im Land. Alternativ rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 04.02.2021 | 05:05 Uhr