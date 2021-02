Das große Quietschkohle-Finale Sendedatum: 05.02.2021 06:10 Uhr Noch einmal gilt: Schleswig-Holstein hört ganz genau hin, erkennt eine Zahl am Quietschen und kassiert Kohle. Morgen geht es um den Jackpot und um richtig viel Geld.

Die Rechnung ist einfach: Alle Zahlen, die in den vergangenen Wochen im Laufe eines Tages niemand erraten hat, haben wir zusammengerechnet und mit freundlicher Unterstützung von Lotto Schleswig-Holstein einen Extra-Betrag obendrauf gepackt. Heraus kommt der Quietschkohle-Jackpot 2021. Morgen, am 5.Februar 2021, kurz nach 6 Uhr schreibt Moderator Horst Hoof das erste Mal die Jackpot-Zahl auf und unsere Gewinnspielhotline (01371) 36 00 36* kann für Sie zu Glücksnummer werden.

Mehr oder weniger hilfreiche Hinweise

Horst Hoof, einige werden es inzwischen am Quietschen erkennen, ist Rechtshänder, schreibt druckvoll und nicht immer ganz flüssig. Allerdings geht lediglich die Hälfte der nicht erratenen Zahlen auf sein Schreibkonto. Zwei Zahlenrätsel, die Mandy Schmidt auf Papier gequietscht hat, blieben ebenfalls ungelöst. Alle unerkannten Quietschkohlezahlen lagen irgendwo zwischen 300 und 900 Euro. Deshalb setzt Horst für das große Finale vier Ziffern quietschend zu einer Zahl zusammen und aufs Papier. Diese vierstellige Summe können Sie also in Euro gewinnen.

Quietschkohle - Trainingslager

Zum Ein- und Warmhören hier ein paar Auflösungsvideos. Mit geschlossenen Augen können sie Horst Hoof und Mandy Schmidt beim Zahlenschreiben zuhören und anschließend schauen, ob Ihr Tipp der richtige war.

*Ein Anruf aus dem Deutschen Festnetz kostet Sie 14 Cent, mobil kann der Preis abweichen.

