Trotz Corona und Krieg: Kirchen in Schleswig-Holstein feiern Ostern Stand: 17.04.2022 05:00 Uhr Das Osterfest in diesem Jahr ist nach wie vor von Corona geprägt. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine. Und genau der prägt auch dieses Jahr die Osterbotschaften der Bischöfinnen und Bischöfe.

von Linda Ebener

An Ostern gehen wieder viele Menschen in die Kirche. Nachdem sich Besucherinnen und Besucher im vergangenen Jahr noch zu den Gottesdiensten anmelden mussten, gilt das dieses Jahr nicht mehr. Für die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche, Kirsten Fehrs, ist Ostern dieses Jahr ein Aufstand für Frieden und Menschenwürde und ein entschiedener Widerspruch gegen Gewalt und Demütigung.

Bischöfin Fehrs: Jeglicher Gewalt und Zerstörung die Stirn bieten

Ostern sei das höchste Fest der Christen und in diesem Jahr ein Hoffnungsfest gegen Krieg und Gewalt. So bezeichnet die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs das Osterfest 2022 angesichts der Kriegsverbrechen und des Leidens in der Ukraine. Die Botschaft der Hoffnung komme ihr mit Blick auf die grausamen Bilder allerdings schwer über die Lippen, sagt sie in ihrer diesjährigen Osterbotschaft. "Dennoch bin ich überzeugt, dass die religiösen Bilder von Kreuz und Auferstehung etwas unerhört Tröstliches haben". Bei all dem Leiden mit all den Bildern, die täglich in den Medien seien, sei das Osterfest in diesem Jahr noch mal in besonderer Weise ein Zeichen dafür, "dass wir jeglicher Gewalt und Zerstörung die Stirn bieten". Die Osterbotschaft enthalte eine kraftvolle Lebenssymbolik, die Menschen tief im Innern erreichen könne. "In der tiefsten Tiefe des Todes und der Nacht wird langsam das Licht sichtbar, das im Osterlicht unauslöschlich ist."

Kühnbaum-Schmidt: Ostern wälzt Steine von unseren Herzen

"Christus ist wahrhaftig auferstanden. Wer diesen Worten traut, kann spüren: Gott will alles Böse mit Gutem überwinden und lädt uns ein, dabei an seiner Seite zu sein. Darum ist unsere Welt keine untergehende und sterbende, sondern die in Christus bereits angebrochene neue Welt", sagt Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, in ihrer Osterbotschaft. Sie vertraue darauf, dass Gott unablässig und unbeirrbar daran arbeite, Tod mit neuem Leben zu überwinden und Menschen einlädt, daran mitzuarbeiten. "Damit Gewalt und Krieg mit Liebe und Frieden überwunden werden, Tyrannen Einhalt geboten wird, Gerechtigkeit allen widerfährt und die, die leiden an Hoffnung, Liebe und Frieden wachsen können."

Erzbischof Heße: Zuversicht wiederfinden

Erzbischof Stefan Heße aus Hamburg wünscht sich ein Ende des Krieges - und Frieden und Versöhnung auf der Welt. "Wichtig ist mir immer, dass wir unseren Glauben und unser Leben zusammenzubringen. Deswegen ist für mich jetzt ganz wichtig, dass wir einerseits die dunkle Seite, also den Karfreitag, mit der hellen Seite, das ist für mich Ostern, zusammenbringen." Und trotz des furchtbaren Krieges in der Ukraine solle ein bisschen Osterhoffnung vermittelt werden, um zu zeigen, dass es weiter gehe. "Es ist wichtig die Zuversicht und Hoffnung wiederzufinden."

