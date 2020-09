Sendedatum: 15.09.2020 05:00 Uhr

Wollen wir nicht nochmal grillen?

Plötzlich ist der Hochsommer zurück - wenigstens für ein paar Tage. Kein Wunder also, dass diese Woche das Wetter wieder zum Smalltalk-Thema Nummer Eins wird. Wir haben Sätze gesammelt, die Sie bis Ende der Woche garantiert hören werden.

Das können Sie abhaken

Bei Temperaturen bis 30 Grad werden in Schleswig-Holstein wieder Sonnenbrillen aufgesetzt und Grillrezepte rausgesucht. Da werden Strandbesuche geplant, Mittagspausen auf die Parkbank verlegt und Eis geschleckt. Denn wer weiß, ob das nicht das letzte Aufbäumen des Sommers ist, bevor sich alles um bunte Blätter, Wollsocken und Teetrinken dreht. Laden Sie sich unser Wetter-Bingo runter und haken Sie ab, was Sie diese Woche so alles zu hören bekommen.

Downloads Das große Wetterbingo Welche Sätze hören Sie diese Woche? Laden Sie unser Bingo herunter und haken Sie ab. Download (873 KB)

