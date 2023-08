Sendedatum: 10.08.2018 08:10 Uhr Weinanbau: Süße Trauben aus Schleswig-Holstein

Die Landschaften Schleswig-Holsteins passen so gar nicht zu den klassischen Bildern der malerischen Weinhügel an der Mosel und am Rhein, an denen man sonst die süßen Trauben findet. Doch auch hier im nördlichsten Bundesland wird Wein angebaut - seit fast zehn Jahren. Grund genug, mal mit einem Experten darüber zu sprechen. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut stand uns Rede und Antwort.

Was ist das Besondere am Weinanbaugebiet SH?

Büscher: Schleswig-Holstein zeichnet sich natürlich in erster Linie durch seine nördliche Lage und die damit verbunden Witterungsbedingungen aus. Hinzu kommt der dadurch bedingte "Exotenstatus", der die Weine so besonders macht.

Als "Exot" hat der Wein aus SH nicht überall den besten Ruf - warum ist das so?

Büscher: Das können wir nicht bestätigen. Der 2014er Weißwein von der Sorte Solaris, der vom Hof Altmühlen in Grebin unter dem Namen "So mookt wi dat" vermarktet wird, wurde beispielsweise 2015 vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (Baden) ausgezeichnet. Er belegte bei der Verkostung von Weinen aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten aus ganz Deutschland den zweiten Platz. Das zeigt, dass sich die Weine aus dem hohen Norden in manchen Jahren qualitativ durchaus mit denen aus den traditionellen Anbaugebieten messen können.

Herr Büscher, warum ist Wein häufig aus SH teurer als andere deutsche Weine?

Büscher: Im Wesentlichen bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis für Weine. Da die Weine aus SH eine Rarität sind, können für sie höhere Preise verlangt werden.

Welche Wein-Sorten werden in SH angebaut?

Büscher: Hier werden überwiegend pilzwiderstandsfähige Rebsorten wie die Rotweinsorten Rondo oder rote Cabernet Cortis oder die Weißweinsorte Solaris angebaut.

Unter der Dürre haben in diesem Jahr viele Bauern geklagt. Wirkt sie sich auch auf den Weinanbau aus?

Büscher: Trockenheit macht insbesondere älteren Reben nicht so viel zu schaffen. Sie erreichen mit ihren bis zu zwölf Meter tiefen Wurzeln noch Wasserreserven im Boden, die den landwirtschaftlichen Kulturen vorenthalten sind. Die sehr sonnige Witterung lässt in diesem Jahr auch in SH auf gute Weinqualität hoffen.

Durch Rheinland-Pfalz zum Weinanbau Dass in Schleswig-Holstein überhaupt Wein angebaut wird, haben wir Rheinland-Pfalz zu verdanken. In der Europäischen Union ist genau geregelt, wo und wie viel Wein angebaut werden darf. Eine Ausnahme machen Behörden nur bei kleinen Anbauflächen für maximal 99 Reben, die für den privaten Gebrauch bestimmt sind. Schleswig-Holstein war bei der Vergabe der Neupflanzungsrechte nicht bedacht worden. 2009 trat eine neue Verordnung in Kraft, die es Schleswig-Holstein erlaubt, Wein anzubauen, wenn die erfolderlichen Pflanzrechte vorliegen. Rheinland-Pfalz trat dafür zehn Hektar Weinanbaufläche an Schleswig-Holstein ab. Dennoch sind die Rebflächen in SH rechtlich gesehen keine Weinanbaugebiete, in denen Qualitätswein erzeugt werden darf. Sie sind vielmehr als Landweingebiete ausgewiesen. Die Weine dürfen als Schleswig-Holsteiner Landwein vermarktet werden. Schleswig-Holsteiner Landwein ist nach EU-Recht eine Geschützte Geographische Angabe. Das erste Weingut in Schleswig-Holstein war das Gut Montigny bei Grebin. Mittlerweile gibt es sieben Weingüter in Schleswig-Holstein - und die Anbaufläche wird jährlich ausgeweitet.

