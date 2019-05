Polizei ermittelt nach Brand in Koberg

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.05.2019 10:00 Uhr

In der Nacht zum 1. Mai hat es neben einem Kuhstall in Koberg gebrannt. Fast 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. In letzter Zeit gab es etliche Brände im Kreisgebiet.