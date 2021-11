Leuchttürme: Mehr als Wegweiser Sendedatum: 01.12.2021 08:00 Uhr Sie sind die wohl ältesten verkehrsregelnden Zeichen der Menschheitsgeschichte: Leuchttürme. Für die Seefahrt sind sie Navigationshilfe, Warnsignal und Fahrwassermarkierung.

Doch auch für Landratten sind die prägenden Gebäude nicht mehr aus der Küstenlandschaft wegzudenken. Auch wenn heutzutage kein Leuchtturmwärter mehr genüsslich im Warmen an seiner Teetasse nippt und das Signallicht im Auge behält, während draußen Wind und Wetter um den Turm toben - eine gewisse Romantik ist an den gestreiften Türmen hängen geblieben.

Kulisse für das Jawort

65 aktive Leuchtfeuer, Unter- und Oberfeuer gibt es bei uns in Schleswig-Holstein. Dazu kommen noch jede Menge Leuchttürme, die keine Aufgabe für die Seefahrt mehr übernehmen. Und besonders diese haben als malerische Bauten was zu bieten: Wohnen, urlauben, heiraten - alles ist möglich. Allein auf dem Leuchtturm Hörnum auf Sylt haben sich im vergangenen Jahr 173 Paare das Jawort gegeben und es gab sieben Heiratsanträge. Auch auf dem Leuchtturm Westerhever, auf dem Fehmarner Flügger Leuchtturm oder auf dem Leuchtturm Falshöft ist Heiraten möglich.

Urlaub ohne Nachbarn

Urlauben in einem Leuchtturm geht zum Beispiel in Dagebüll. Dort ist im Leuchtturm ein ganzes Hotel untergebracht - ohne Lobby, dafür aber mit Panoramafenster aufs Wattenmeer, Whirlpool und Minibar. Der Vorteil der ungewöhlichen Location: Garantiert versperrt kein anderes Gebäude die schöne Aussicht und Nachbarn sind auch nicht in der Nähe.

Klein, groß, alt

Vermutlich ist Schleswig-Holstein das leuchtturmreichste Bundesland der Republik. Und auch sonst haben wir einige Rekorde zu verzeichnen. Zum Beispiel den ältesten Leuchtturm Deutschlands. Der steht in Travemünde und wurde bereits 1539 von holländischen Maurern gebaut. Sein Feuer erlosch 1972. In der Lübecker Bucht gibt es auch gleich noch einen Rekord: Mit 113 Metern ist der neue Leuchtturm Travemünde der höchste in Schleswig-Holstein. Bis 2004 war er sogar das höchste Leuchtfeuer Deutschlands. Der kleinste Leuchtturm Deutschlands steht auf der Hallig Oland und misst süße 7,45 Meter. Eine weitere Besonderheit: Als einziger Leuchtturm ist sein Dach reetgedeckt.

Internationaler Leuchtturmtag

Dem Leuchtturm ist in den USA sogar ein Feiertag gewidmet. Der "National Lighthouse Day" am 7. August. Ins Leben gerufen wurde er 1989 anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Gesetzes für die Gründung und Unterstützung der Leuchttürme, Signalfeuer, Bojen und öffentlicher Piers (engl. "Act for the Establishment and support of Lighthouse, Beacons, Buoys, and Public Piers"). Ziel des Feiertages ist es, der Bevölkerung die Aufgabe und historische Bedeutung der Gebäude näher zu bringen.

