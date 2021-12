Kulturschaffender aus Lübeck ist trotz Corona optimistisch Stand: 27.12.2021 05:00 Uhr Die Kulturbranche hat sich nach wie vor noch nicht komplett von der Coronakrise erholt. Auch im zweiten Jahr mit der Pandemie gibt es noch Schwierigkeiten, aber auch Lichtblicke - wie bei Musiker Martin Berner.

von Linda Ebener

Martin Berner aus Lübeck ist Jazzmusiker, Musikpädagoge und Kulturmanager. Das abgelaufene Jahr ist für ihn nicht nur die Coronazeit - er hat in diesem Jahr Projekte ins Leben gerufen, die er schon länger im Kopf hatte. Wo andere angesichts geschlossener Theater und Konzertsäle eher den Kopf in den Sand gesteckt hätten, ist der 29-Jährige optimistisch durch die Coronakrise gegangen. "2021 war auf jeden Fall ein Jahr vieler Umbrüche, vieler Unwägbarkeiten und auch manchmal mangelnder Perspektiven. Auf der anderen Seite war es auch wieder ein Jahr vieler Möglichkeiten und der Leichtigkeit", sagt Berner und macht dabei einen glücklichen Eindruck. "Es war auf jeden Fall ein sprunghaftes Jahr." Sprunghaft, aber erfolgreich.

Viele Projekte 2021 in die Tat umgesetzt

Der 29-Jährige hatte schon vor Corona einige Projekte im Kopf, die er bis dahin noch nicht umgesetzt hat. Dieses Jahr nimmt er sie in Angriff. "Im Frühjahr wurde irgendwie deutlich: Der Sommer wird Möglichkeiten bieten. Das hat mir die Motivation gegeben", sagt Martin Berner. "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Der Musiker und Kulturmanager hat im Sommer neben dem ersten Jazz-Workshop in Lübeck auch die erste Bigband-Night in Lübeck ins Leben gerufen. Beide Male für ein ganzes Wochenende. Beide Events waren Herzenswünsche von ihm.

AUDIO: "Mut machen mir Menschen, die sich begeistern lassen" (3 Min) "Mut machen mir Menschen, die sich begeistern lassen" (3 Min)

"Ich hab mich immer gefragt: Wieso hat Lübeck keinen Jazzworkshop? Und das war der Startpunkt. Denn auch die Menschen brauchen einen Austausch", sagt Berner. Am Jazzworkshop Lübeck hat jeder teilnehmen können, der mit anderen Musik machen will. In Gruppen haben jeweils acht Leute ein Wochenende lang Lieder einstudiert und am Ende vor allen präsentiert. Am Ende haben viele direkt nach dem nächsten Termin gefragt.

Kontakt mit Menschen ist dem Musiker wichtig

Für Martin Berner funktioniert all das nur durch Menschen, die mitmachen. "Dieser Austausch hat immer eine Magie, wo man vorher auch nicht immer genau weiß, was passiert und wie die Stimmung ist." Für ihn macht das den Reiz aus, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Er ist selbst freischaffender Musiker, aber gleichzeitig auch fest angestellt: Er arbeitet hauptberuflich im Bereich Kulturmanagement als Fachreferent für Musik am Nordkolleg in Rendsburg. Deshalb muss er sich finanziell weniger Gedanken machen als andere Kulturschaffende in der Coronakrise. Doch darauf ruht er sich nicht aus. Er will für andere freiberufliche Musikerinnen und Musiker eine Bühne schaffen und setzt sich mit seinen Projekten auch für sie ein. Das gebe ihm Kraft, sagt er.

Langfristig planen konnte Martin Berner 2021 nicht

Coronaregelungen, die sich immer wieder ändern, Pläne über den Haufen werfen. Auch für Martin Berner ist das 2021 eine Herausforderung. Konzepte und Projekte muss er immer wieder an die aktuelle Lage in der Pandemie anpassen. Das sei kräftezehrend, habe sich aber auch gelohnt, sagt er und lächelt. Seinen Optimismus hat er bisher nicht verloren.

"Die Rückmeldungen der Menschen waren toll. Das zeigt mir, dass Musik in dieser Zeit unglaublich wichtig ist." Nach diesem anstrengenden Jahr freut sich der Lübecker Künstler jetzt zum Ende des Jahres auf ein bisschen mehr Ruhe und Zeit mit seiner Familie. "Ich bin auf jeden Fall ein bisschen sentimental. Es ist immer so eine Ambivalenz zwischen dem Blick darauf, was gewesen ist und was da vielleicht noch kommt."

Martin Berner blickt positiv auf 2021

Der Jazzmusiker aus Lübeck schaut insgesamt positiv auf dieses Jahr und freut sich schon auf 2022. "Mut macht mir eigentlich immer der Moment, wo ich merke, man ist nicht alleine." Und, wenn Pläne funktionieren. Er nimmt sich fest vor, dass der Jazzworkshop Lübeck weitergeht und dass es auch wieder eine Bigband-Night gibt. "Ich freue mich auf die Dinge, die aus meiner Sicht zum Beispiel die Kulturszene in Lübeck weiter schärfen", sagt er. "Das ist zwar immer viel Aufwand und viel Arbeit, aber das lohnt sich, weil mir das Spaß macht."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Klassisch in den Tag | 30.12.2021 | 06:40 Uhr