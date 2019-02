Stand: 08.02.2019 22:00 Uhr

Gänsehaut pur bei "Schleswig-Holstein singt"

Ein unvergesslicher Abend in Neumünster bei "Schleswig-Holstein singt - mit Horst und Mandy": Das große Mitsing-Konzert unserer Morgenmoderatoren führt Menschen zusammen, bringt Stimmbänder zum Klingen und Herzen zum Beben. Eine Vision wird wahr, dank 3.500 Menschen, die in Form des größten Chors Schleswig-Holsteins die Holstenhallen in Neumünster mit Gesang erfüllen.

"It's Raining Men" - Schleswig-Holstein singt NDR 1 Welle Nord - Horst und Mandy am Morgen - 08.02.2019 22:56 Uhr Unter der Leitung von Niels Schröder singt der größte Chor Schleswig-Holsteins zusammen mit Mandy Schmidt und Horst Hoof "It's Raining Men".







Menschen zum gemeinsamen Singen zusammenbringen

Als kompetenten Unterstützer des Events steht Mandy und Horst der Elmshorner Chorleiter Niels Schröder zur Seite. Er bringt mit seiner Konzertreihe "Der Norden singt" seit einigen Jahren sehr erfolgreich Menschen zum gemeinschaftlichen Singen zusammen. Aber so eine Begeisterung, wie sie schon zu Beginn spürbar ist, überwältigt auch ihn: "Das ist krass, wie viel Lust man spürt, wie viel Lust man hört, bevor ihr überhaupt loslegt", ruft er dem Publikum entgegen. Der erfahrene Sänger und Chorleiter begleitet den Abend fachmännisch - auch seine Live-Band hat er mitgebracht.

Die Idee steckt an

Die Karten für das Mitsing-Konzert waren zur Freude der Moderatoren sehr schnell vergriffen. Die Idee des gemeinsamen Singens hat viele Schleswig-Holsteiner angesteckt. "Ich kann nicht singen, aber hier kann jeder mitsingen.", strahlt Margret aus Klausdorf. Nun ist es endlich soweit: Ein Abend, an dem es keine Zuschauer gibt, an dem einfach alle miteinander Musik machen und Spaß haben. Der gut gelaunte Chorleiter bringt seinem gigantischen Chor den ersten Song bei und schon bald rocken die Holstenhallen zu Titeln wie "Sexy", "Wenn sie tanzt" und "I love Rock'n'Roll". Gefühlvoller und ruhiger wird es bei den Titeln "Ain't Nobody", "Bilder von dir", "Leaving On A Jet Plane" und "You Are Not Alone".

Klänge über die Holstenhallen hinaus

Die atemberaubende Stimmung wird der Welt hinter den Wänden der Holtenhallen nicht vorenthalten. Deshalb schaltet das Schleswig-Holstein Magazin live zum großen Event. Christopher Scheffelmeier betritt die Bühne in Neumünster und fasst seine Eindrücke des Abends in Worte: "Es ist irre, von der ersten Sekunde an sind alle sowas von gut drauf." Mit dem Song "Ain't Nobody" ist der größte Chor Schleswig-Holsteins auf den Fernsehgeräten zwischen Nord- und Ostsee zu sehen. Etwas später singt der Chor für NDR 1 Welle Nord den Titel "Leaving On A Jet Plane".

Fußballprominenz singt mit

Sänger im Chor ist an diesem Abend auch Fußballlegende Horst Hrubesch, der im Interview seinen Abend zusammenfasst: "Es macht richtig Spaß, muss ich sagen, das ist wie im Stadion. Alle stehen, alle klatschen, alle jubeln, es ist laut. Das macht einfach Spaß! Man sieht die netten Gesichter, alle freuen sich, alle sind gut drauf, was will man mehr?!"

"Zugabe, Zugabe, Zugabe"

Die fröhlich singenden Gäste von Horst und Mandy sind gar nicht zu stoppen. Sie singen voller Leidenschaft und Hingabe. Als alle für den Abend geplanten Songs gesungen sind, wird lauthals "Zugabe, Zugabe, Zugabe" vom größten Chor Schleswig-Holsteins gerufen. Natürlich wird dem Wunsch nachgekommen: "Ich war noch niemals in New York" wird daraufhin angestimmt. Was für ein Abend. Ein Abend mit nicht nur einem Gänsehautmoment.

